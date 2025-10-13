Acasă » Exclusiv » Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii

Alexia Eram, între doi bărbaţi! Staţi, nu săriţi la concluzii

13/10/2025
Alexia Eram, o fată foarte chill, a fost surprinsă de CANCAN.RO împreună cu iubitul ei, Tonghi, și cu cineva ce pare a fi un coleg dintr-o clasă mai mică, la un mic dejun la braseria Don Cafe de pe strada Ankara, în rondul de pe Dorobanți. Deşi iniţial fiica Andreei Esca nu a avut o stare prea bună, situaţia s-a schimbat rapid în momentul în care l-a văzut pe chelner cu mâncarea-n mână. De aici ne putem da seama că nu e ea când îi e foame!

Breakfast as usual pe Dorobanți! Alexia Eram a fost surprinsă la Don Cafe luând micul dejun în compania a doi băieți. Stați, nu săriți la concluzii. Era cu iubitul ei Tonghi și încă un băiat.

Aspectul juvenil al celor trei este greu de ignorat. Cu hanoracul multicolor, Alexia pare că a chiulit de la Istorie și a ieșit cu doi colegi să mănânce ceva. E posomorâtă, zici că are un sentiment de vinovăție că își neglijează studiile, ca o liceancă preocupată că vine BAC-ul și nu a învățat.

Alexia Eram e fericită când are burta plină!

Fața ei se înseninează fulminant în momentul în care ospătarul aduce comanda. În imagini se poate vedea cum ochii Alexiei sclipesc din nou ca în fotografiile de la evenimente.

Se vede că cei trei tineri sunt bine educați, mănâncă frumos cu cuțitul și furculița și mestecă cu gura închisă. Dar totuși, nu ne putem abține să observăm că Alexia deschide o gură aproape la fel de mare ca a Prințesei Urbane și înghite ditamai dumicatul.

Alexia Eram e toată numai un zâmbet când ospătarul îi aduce mâncarea

 

Se vede experiența de team leader a lui Tonghi, când vine ospătarul cu mâncarea el îl dirijează, știe cine ce a comandat și arată în dreptul cui să fie pusă farfuria. Asta înseamnă un manager bun, atenție la detalii și mai ales leadership! Felicitări, Alexia, ai găsit un băiat de viitor!

Dintre toți cei trei tineri, Tonghi e cel mai cuminte, bravo, mare antreprenor! El mănâncă și broccoli, așa e sănătos, cu toate că dacă analizăm meniul nu există niciun fel cu broccoli la micul dejun. S-o fi gândit ospătarul că Tonghi e mic și are nevoie de vitamine și fibre? În cazul ăsta, merita un bacșiș consistent.

