Imaginile care spun totul: aşa menţin Alexia Eram & iubi flacăra pasiunii aprinsă! Şi-au făcut de cap pe plajă!

Alexia Eram este iubitoare de plajă, mare, distracție și tot pachetul pe care ți-l oferă litoralul românesc, așa că nu este mirare că un nou weekend a trecut, noi imagini cu fata Andreei Esca apar la noi. După ce săptămâna trecută, influencerița a avut parte de o întâlnire de gradul zero, atunci când a dat nas în nas cu fostul iubit, Mario Fresh care se afla în aceeași locație cu ea, de această dată influencerița a avut parte de un weekend relaxant. S-a simțit în apele ei pe litoral și și-a arătat, fără rețineri, iubirea față de partenerul ei. CANCAN.RO are imaginile mai fierbinți decât temperaturile de afară!

După ce weekendul trecut s-a lăsat cu tensiune pe litoral, după ce Alexia Eram a fost deranjată de prezența lui Mario Fresh și a partenerei sale, Miruna Gavrilă, în Nuba, acolo unde ea se afla (vezi aici detalii), de această dată apele s-au liniștit pentru fiica știristei de la Pro TV. Spunem asta pentru că și în acest weekend, influencerița l-a luat pe iubi de mână și au ajuns pe litoral, în Mamaia Nord. Doar că, de această dată, cei doi nu au mai avut parte de vreo întâlnire inopinată, ci doar de relaxare și clipe frumoase petrecute împreună. Parcă nimeni și nimic nu era în jur…cu excepția noastră, desigur. 🙂

După weekendul „furtunos”, Alexia Eram și iubitul au avut parte de clipe relaxante la mare

CANCAN.RO i-a surprins pe Alexia Eram și partenerul ei în timp ce își făceau siesta pe plajă. Șatena are mare grijă la toate aspectele care țin de frumusețe și sănătate. Influencerița s-a protejat de ultraviolete cu spf pe care l-a aplicat riguros pe ten. În plus, fiica Andreei Esca a ales să își țină rochia albă pe ea la orele de vârf. Nici șepcuța roșie din propria colecție nu a fost uitată și, ori de câte ori a ieșit de sub baldachin a avut grijă să o poarte.

Tonghi e topit după fiica Andreei Esca

Iubitul stătea relaxat, iar fiica Andreei Esca este o parteneră drăgăstoasă, așa că s-a așezat lângă el și l-a mângâiat pe spate, s-a jucat cu mâna în părul lui. În tot acest timp, Tonghi se bucura de alinturile din partea iubitei sale. Nu a rămas indiferent gesturilor de iubire ale Alexiei, căci i-a trimis un pupic, apoi i-a luat mâna la sărutat, ca un adevărat gentleman.

