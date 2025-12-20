Acasă » Știri » Prima reacție a lui Smiley, după ce Anita a pierdut Vocea României în fața Alessiei Pop: ”A dat tot”

De: David Ioan 20/12/2025 | 13:10
Vineri seară, Vocea României 2025 și-a ales câștigătoarea în cadrul unei gale transmise în direct. Finala a fost una dintre cele mai tensionate din ultimii ani, duelul dintre Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, și Anita Petruescu, antrenată de Smiley, fiind urmărit cu mare interes de public.

Mulți telespectatori au scris pe rețelele sociale că au votat pentru ambele concurente, considerând că nivelul lor artistic a fost foarte apropiat.

Mesajul transmis de Smiley după ce Anita a pierdut Vocea României

Alessia Pop a obținut trofeul Vocea României 2025 și premiul de 100.000 de euro, în timp ce Anita Petruescu s-a clasat pe locul al doilea. Rezultatul a stârnit numeroase reacții, mai ales pentru că o parte importantă a publicului a simțit că Anita ar fi meritat victoria, având un parcurs constant și foarte apreciat în toate etapele concursului.

În ultimele săptămâni, prestațiile sale au generat discuții intense, iar mulți fani au considerat-o favorita neoficială a sezonului.

Anita Petruescu a obţinut locul doi la Vocea României 2025. Foto: Facebook

La scurt timp după finală, Smiley a publicat pe Facebook un mesaj emoționant, în care și-a felicitat colegii și și-a exprimat admirația pentru eleva sa. Artistul a subliniat că, dincolo de rezultat, Anita are toate șansele să își construiască o carieră solidă.

„Sunt atâtea emoții strânse în doar câteva ore de show și ce show a fost! Anita a dat totul, a dat pasiune, talent și mai ales voce! Sunt extrem de mândru de Anita și, chiar dacă rezultatul n-a fost cel pe care ni l-am dorit amândoi, cariera ta va fi încununată de succes. Felicitări Alessiei, lui Tudor, felicitări tuturor colegilor mei antrenori și concurenților. Împreună am făcut show și asta e tot ce contează!”, a transmis Smiley.

Anita Petruescu a obţinut locul doi la Vocea României 2025

Reacțiile fanilor au fost numeroase și pline de susținere pentru Anita. Mulți au remarcat naturalețea ei, tehnica vocală și emoția transmisă pe scenă. O parte dintre comentarii au sugerat chiar că publicul a perceput-o drept adevărata câștigătoare, indiferent de rezultatul final.

„Anita, ești minunată! Ai talent cu carul: voce, dicție, tehnică, miere cu grunge. Când închid ochii si te ascult, o aud pe Monica Anghel în tinerețe. Meritai să câștigi

Mi-a plăcut mult Anita, sunt dezamăgită. Apreciez uşurința cu care cântă, vocea ei, naturalețea! Și antrenorul perfect!

Frumoase cuvinte Smiley! A fost o competiție foarte strânsă, voci minunate.

Eram îndrăgostit de muzica Anitei Baker. Acum am descoperit o Anita de-a noastră, care e magică, care poate fi pe scenă alături de Patricia Kaas nu numai la Vocea României ci pe toate scenele lumii. Felicitări, Anita! Ești magică!”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de internauţi la postarea cântăreţului.

Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu

