Pro TV, acuzat de ”făcături”, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României: ”Manevre, rușine”

De: David Ioan 20/12/2025 | 09:38
Finala Vocea României 2025 a declanșat un val intens de reacții în mediul online, imediat după ce Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, a fost desemnată câștigătoarea trofeului și a premiului de 100.000 de euro.

Deși tânăra artistă a impresionat încă din audiții, o parte a publicului a susținut că rezultatul finalei ar fi fost influențat și că nu a reflectat cu adevărat prestațiile din concurs.

Pe rețelele sociale, mulți telespectatori au contestat rezultatul finalei. Unii au susținut că alte concurente ar fi meritat victoria:

„Făcătură pe faţă, meritul era al lui Eva, secundul loc al lui Smiley, pe urmă celelalte. Joc foarte murdar, nu mă mai uit la următorul”

Alții au afirmat că votul ar fi fost influențat de popularitatea antrenorilor:

„În finală se votează antrenorul nu concurentul…pe asta se bazează Tudor Chirilă. Anita și Raisa au cântat mult mai bine.”

De asemenea au existat și comentarii critice la adresa atmosferei create de unii jurați.

„Au fost antrenori (nu dăm nume) care mai aveau puțin și puneau muzică de înmormântare, numai că a lipsit fanfara. Nu-i țin parte lui Tudor (îmi este antipatic) dar știe să aleagă concurentul (vezi Alexia a fost la altă echipă și i-au dat papucii). Din câte îmi aduc aminte, în ultimile ediții, Tudor a câștigat cu concurenți veniți de la alte echipe asta dovedește că are ureche muzicală și știe să pună în valoare un concurent.”

Finala Vocea României, urmată de reacții aprinse în mediul online

Nemulțumirile au continuat cu acuzații de tip politic:

„Păcat,….este ca în politică, nu câștigă cine merită, ci ăla care numără voturile…De departe Anita merita premiul”.

Un alt utilizator a completat:

„Și aici ca în politică, voturi secrete”.

Totodată, au existat și reacții vehemente:

„Nu îmi place, nu mai urmăresc emisiunea, făcătură.”, ”Rușine, rușine să vă fie, a fost o manevră”.

Totuși, nu toți internauții au fost critici. Mulți au felicitat-o pe Alessia Pop și au considerat că victoria ei este meritată, subliniind evoluția constantă, vocea puternică și faptul că a întors toate scaunele în audiții. Aceștia au amintit și parcursul ei: inițial în echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu, eliminată în confruntări, apoi salvată de Tudor Chirilă, care a dus-o până la trofeu.

CITEŞTE ŞI: Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu

Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley

