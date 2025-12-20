Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro, de la Vocea României? A câștigat atât de mulți bani încât nu știe cum să-i împartă

Marea Finală a sezonului 13 „Vocea României”, difuzată pe 19 decembrie, a adus nu doar emoție și momente muzicale memorabile, ci și o nouă poveste de succes care a captat atenția publicului din întreaga țară. Alessia Pop a fost desemnată câștigătoarea competiției, obținând trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro, în urma votului exclusiv al telespectatorilor.

Victoria sa marchează un moment important atât pentru tânăra artistă, aflată la început de drum, cât și pentru Tudor Chirilă, antrenorul ei, care își consolidează statutul de lider incontestabil al competiției, cu a cincea victorie consecutivă și a opta din cariera sa în cadrul show-ului.

Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro

Finala a fost una intensă, construită pe emoție, autenticitate și interpretări care au demonstrat evoluția spectaculoasă a concurenților. Alessia Pop a reușit să se distingă prin maturitatea artistică și profunzimea cu care a abordat fiecare piesă. Momentul solo, în care a interpretat „Purple Rain”, a fost perceput ca un adevărat test de forță vocală și expresivitate, iar duetul cu Tudor Chirilă, pe piesa „De vei pleca”, a adăugat o notă de sensibilitate și complicitate artistică, confirmând relația solidă dintre antrenor și concurent.

Dincolo de scenă și de luminile reflectoarelor, câștigarea unui premiu atât de mare ridică inevitabil întrebări legate de viitor. Pentru o artistă tânără, aflată la începutul carierei, suma de 100.000 de euro nu înseamnă doar o recompensă financiară, ci și o responsabilitate majoră. Este un moment de cotitură, care poate influența direcția profesională și personală a câștigătoarei în anii următori.

„E o întrebare extraordinar de grea pentru mine, pentru că nu mi-am dorit să mă gândesc la premiu. M-am gândit doar la momente și am încercat cumva să fac să ajungă emoția mea unde trebuie… și, în capul meu, a fost: dacă va fi să fie, o să văd atunci. Deci, momentan, n-am un răspuns pentru asta. O să mă gândesc foarte bine, o să mă sfătuiesc și cu mama, pentru că… e mai… mai inteligentă decât mine din punct de vedere financiar, și o să văd.”, a spus Alessia Pop.

