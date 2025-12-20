Acasă » Știri » Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro, de la Vocea României? A câștigat atât de mulți bani încât nu știe cum să-i împartă

Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro, de la Vocea României? A câștigat atât de mulți bani încât nu știe cum să-i împartă

De: Anca Chihaie 20/12/2025 | 09:10
Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro, de la Vocea României? A câștigat atât de mulți bani încât nu știe cum să-i împartă
Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro/foto: captură video PRO TV

Marea Finală a sezonului 13 „Vocea României”, difuzată pe 19 decembrie, a adus nu doar emoție și momente muzicale memorabile, ci și o nouă poveste de succes care a captat atenția publicului din întreaga țară. Alessia Pop a fost desemnată câștigătoarea competiției, obținând trofeul și premiul în valoare de 100.000 de euro, în urma votului exclusiv al telespectatorilor.

Victoria sa marchează un moment important atât pentru tânăra artistă, aflată la început de drum, cât și pentru Tudor Chirilă, antrenorul ei, care își consolidează statutul de lider incontestabil al competiției, cu a cincea victorie consecutivă și a opta din cariera sa în cadrul show-ului.

Ce va face Alessia Pop cu cei 100.000 de euro

Finala a fost una intensă, construită pe emoție, autenticitate și interpretări care au demonstrat evoluția spectaculoasă a concurenților. Alessia Pop a reușit să se distingă prin maturitatea artistică și profunzimea cu care a abordat fiecare piesă. Momentul solo, în care a interpretat „Purple Rain”, a fost perceput ca un adevărat test de forță vocală și expresivitate, iar duetul cu Tudor Chirilă, pe piesa „De vei pleca”, a adăugat o notă de sensibilitate și complicitate artistică, confirmând relația solidă dintre antrenor și concurent.

Dincolo de scenă și de luminile reflectoarelor, câștigarea unui premiu atât de mare ridică inevitabil întrebări legate de viitor. Pentru o artistă tânără, aflată la începutul carierei, suma de 100.000 de euro nu înseamnă doar o recompensă financiară, ci și o responsabilitate majoră. Este un moment de cotitură, care poate influența direcția profesională și personală a câștigătoarei în anii următori.

Alessia Pop, după ce a primit trofeul de la Patricia Kass. Sursa foto: Captură Pro TV
Alessia Pop, după ce a primit trofeul de la Patricia Kass. Sursa foto: Captură Pro TV

„E o întrebare extraordinar de grea pentru mine, pentru că nu mi-am dorit să mă gândesc la premiu. M-am gândit doar la momente și am încercat cumva să fac să ajungă emoția mea unde trebuie… și, în capul meu, a fost: dacă va fi să fie, o să văd atunci. Deci, momentan, n-am un răspuns pentru asta. O să mă gândesc foarte bine, o să mă sfătuiesc și cu mama, pentru că… e mai… mai inteligentă decât mine din punct de vedere financiar, și o să văd.”, a spus Alessia Pop.

Scandal monstru la Vocea României! Jurații emisiunii, acuzați că ar sabota concurenții

SUPĂRARE MARE, DUPĂ CE ALESSIA POP A CÂȘTIGAT VOCEA ROMÂNIEI 2025: ”MĂGĂRIE” + IRONIA LUI TUDOR CHIRILĂ LA ADRESA LUI SMILEY

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Știri
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Știri
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox...
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru cele 5 luni de filmări la Survivor 2026
Gandul.ro
Calcul complet | Am aflat câți bani primește Adi Vasile, de la Antena 1, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Câte pahare consumă Cristian Boureanu de la Survivor în fiecare zi? ”Medicamentele zilnice”
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ilie Dobre, în stare critică la spital! Celebrul comentator, la un pas de moarte
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce ...
Ea e Lenuța, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la spitalul din Galați. Ce s-a întâmplat cu ea
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit ...
Celebrități diagnosticate cu boala despre care se spune că ar suferi și Dan Petrescu. Cum au reușit să se vindece
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar ...
Calcul complet | Cât costă o lună în New York, în 2025. Câți bani ar plăti un român, dacă s-ar muta acolo
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia ...
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mici, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială
Vezi toate știrile
×