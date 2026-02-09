Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună la ediția de anul acesta a Super Bowl.

Influencerița, în vârstă de 45 de ani, și vedeta de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost văzuți stând împreună la marele meci de pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie, informează PEOPLE.

Se spune că cei doi, prieteni de câțiva ani, au stârnit zvonuri când au fost văzuți sosind împreună la un hotel din Paris, Franța, săptămâna trecută.

„A fost o întâlnire romantică”, a declarat o sursă pentru PEOPLE, care a relatat că cei doi au zburat la Paris cu un avion privat din Marea Britanie.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează un cuplu?

Kim Kardashian și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton au pus și mai mult gaz pe foc în ceea ce privește zvonurile despre o posibilă relație după ce luni au fost surprinși într-o escapadă romantică la Paris, scrie presa americană.

Cei doi au fost surprinși sosind la un hotel din Orașul Luminilor, recent. Se pare că cei doi au zburat împreună cu un avion privat din Marea Britanie, scrie TMZ.

Potrivit publicației The Sun, excursia lor în Regatul Unit a fost „foarte romantică” și a inclus un sejur la hotelul și clubul de lux Estelle Manor. Surse apropiate celor doi au declarat publicației că aceștia au rezervat o sesiune de masaj de cuplu și au avut acces exclusiv la piscină și SPA. Înainte de aceasta, Kim și Lewis au fost prezenți la petrecerea de Anul Nou a lui Kate Hudson din Aspen, Colorado, deși nu au fost fotografiați împreună.

Lewis, de șapte ori campion mondial de Formula 1, o cunoaște pe Kim de ani de zile și era apropiat de fostul ei soț, rapper-ul Kanye West. Cu toate acestea, cei doi nu au avut niciodată o legătură romantică.

Lewis a fost asociat cu o serie de femei celebre de-a lungul anilor, inclusiv cu cântăreața Rita Ora. Cea mai lungă relație publică a sa a fost cu fosta vedetă a trupei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, din 2007 până în 2015. De la divorț, Kim ar fi avut o scurtă relație cu Odell Beckham Jr.

