Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!

Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!

De: Daniel Matei 09/02/2026 | 22:10
Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși împreună la ediția de anul acesta a Super Bowl.

Influencerița, în vârstă de 45 de ani, și vedeta de Formula 1, în vârstă de 41 de ani, au fost văzuți stând împreună la marele meci de pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, duminică, 8 februarie, informează PEOPLE.

Se spune că cei doi, prieteni de câțiva ani, au stârnit zvonuri când au fost văzuți sosind împreună la un hotel din Paris, Franța, săptămâna trecută.

„A fost o întâlnire romantică”, a declarat o sursă pentru PEOPLE, care a relatat că cei doi au zburat la Paris cu un avion privat din Marea Britanie.

Sursa foto: Profimedia

Kim Kardashian și Lewis Hamilton formează un cuplu?

Kim Kardashian și pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton au pus și mai mult gaz pe foc în ceea ce privește zvonurile despre o posibilă relație după ce luni au fost surprinși într-o escapadă romantică la Paris, scrie presa americană.

Cei doi au fost surprinși sosind la un hotel din Orașul Luminilor, recent. Se pare că cei doi au zburat împreună cu un avion privat din Marea Britanie, scrie TMZ.

Potrivit publicației The Sun, excursia lor în Regatul Unit a fost „foarte romantică” și a inclus un sejur la hotelul și clubul de lux Estelle Manor. Surse apropiate celor doi au declarat publicației că aceștia au rezervat o sesiune de masaj de cuplu și au avut acces exclusiv la piscină și SPA. Înainte de aceasta, Kim și Lewis au fost prezenți la petrecerea de Anul Nou a lui Kate Hudson din Aspen, Colorado, deși nu au fost fotografiați împreună.

Lewis, de șapte ori campion mondial de Formula 1, o cunoaște pe Kim de ani de zile și era apropiat de fostul ei soț, rapper-ul Kanye West. Cu toate acestea, cei doi nu au avut niciodată o legătură romantică.

Lewis a fost asociat cu o serie de femei celebre de-a lungul anilor, inclusiv cu cântăreața Rita Ora. Cea mai lungă relație publică a sa a fost cu fosta vedetă a trupei Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, din 2007 până în 2015. De la divorț, Kim ar fi avut o scurtă relație cu Odell Beckham Jr.

CITEȘTE ȘI:

Kanye West recunoaște că a trecut printr-un episod psihotic timp de câteva luni. Artistul le-a cerut scuze celor afectați de comportamentul lui

Kim Kardashian, la schi într-un costum de 800 de dolari. Nimeni nu a știut că este ea cea de pe pârtie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Showbiz internațional
Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Showbiz internațional
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Gandul.ro
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Gandul.ro
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în ...
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația
EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident ...
EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident grav! Cum se apără
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică”
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică”
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Când se elimină CASS și se măresc pensiile cu 13%. Ministrul Muncii a dat vestea cea mare
Când se elimină CASS și se măresc pensiile cu 13%. Ministrul Muncii a dat vestea cea mare
Nu e o glumă! Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare
Nu e o glumă! Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare
Vezi toate știrile
×