Prințul William și soția sa, Kate Middleton, au transmis, în prima lor declarație publică pe marginea scandalului Epstein, că sunt „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri din acest dosar.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat că Prințul William și Prințesa Catherine sunt „concentrați asupra victimelor”, în lumina noilor informații conținute în documentele legate de agresorul sexual, în contextul în care în scandal este implicat și fostul prinț Andrew, unchiul lui William, scrie BBC.

Declarația a fost publicată după ce în spațiul public au apărut mai multe acuzații împotriva lui Andrew Mountbatten-Windsor, sporind atenția asupra fostului prinț.

„Pot confirma că Prințul și Prințesa au fost profund îngrijorați de dezvăluiri. Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”, a transmis un purtător de cuvânt al Familiei Regale britanice.

Deși declarația de două rânduri a Prințului și Prințesei de Wales nu a făcut nicio referire directă la Epstein, Andrew sau fosta sa soție Sarah Ferguson, care s-a confruntat și ea cu acuzații în uema celei mai recente publicări a documentelor, aceasta rămâne semnificativă, dacă nu chiar explicită.

Declarația a fost publicată în timp ce Prințul William se pregătea să înceapă o vizită oficială în Arabia Saudită, o călătorie considerată extrem de importantă din punct de vedere diplomatic. El și consilierii regali sunt conștienți de faptul că, pe măsură ce titlurile despre Epstein continuă să circule, la fel crește și atenția publicului asupra reacțiilor Familiei Regale în acest sens.

Prin publicarea declarației, William speră că aceasta va demonstra că este îngrijorat și nu ignoră titlurile despre dosarul Epstein, notează sursa citată. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceasta să elimine complet întrebările privind modul în care familia regală a gestionat scandalul Andrew.

Victimele lui Epstein cer ca Andrew să fie urmărit penal

Victimele lui Jeffrey Epstein au cerut recent ca Andrew să fie urmărit penal înainte de publicarea unor noi documente din acest dosar.

Marina Lacerda, care avea 14 ani când a fost abuzată de Epstein, a declarat că fostul Duce de York ar fi fost arestat până acum „dacă ar fi fost un tip obișnuit”.

Printre un lot de documente publicate la începutul acestei săptămâni de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) se număra un e-mail, aparent de la Andrew, prin care îi cerea lui Ghislaine Maxwell să-i găsească „niște noi prieteni nepotriviți”. Într-un al doilea e-mail, complicele lui Epstein i-a cerut unui prieten din Peru să aranjeze niște „vizite turistice pe două picioare” cu fete „inteligente, frumoase, distractive și din familii bune” pentru un prieten pe nume „Andrew”.

Una dintre cele două adrese de e-mail pe care Maxwell le-a folosit pentru a-i trimite mesaje lui „Andrew” era trecută în cartea neagră a lui Epstein, la rubrica „Ducele de York”.

„Ascund asta sub preș. De ce continuă Guvernul britanic să-l protejeze pe acest om despre care știm că este un prădător? Sistemul judiciar ne dezamăgește și mă tem că va scăpa nepedepsit”, a declarat Lacerda, în vârstă de 37 de ani.

