Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, jucării și obsesii bizare

De: Diana Cernea 08/02/2026 | 22:50
Noile documente publicate de Departamentul de Justiție scot la iveală detalii tulburătoare despre cumpărăturile online ale lui Jeffrey Epstein. De la uniforme de școală și jucării sexuale, până la binocluri, costume și dulciuri pentru copii, lista ridică semne serioase de întrebare despre viața sa intimă și obsesiile avute.

Potrivit New York Post, cele mai recente fișiere făcute publice de Departamentul de Justiție includ peste 1.000 de chitanțe Amazon ale lui Jeffrey Epstein, datând din perioada 2014–2019. Documentele oferă o imagine sinistră a obiceiurilor de consum ale finanțistului condamnat pentru trafic sexual, dezvăluind o combinație tulburătoare de produse aparent banale și obiecte cu conotații profund îngrijorătoare.

Achizițiile șocante ale lui Jeffrey Epstein

Printre cele mai șocante achiziții se numără patru uniforme de școală pentru fete, comandate în 2018 și livrate la reședința sa din Upper East Side. Pachetele includeau rochii tip uniformă, fuste plisate și pantaloni scurți pentru fete.

În aceeași perioadă, Epstein a mai cumpărat pastile pentru „rejuvenare vaginală”, un aparat de masaj pentru prostată, costume tematice — inclusiv de deținut și de agent FBI — precum și mai multe cărți cu tematică erotică, printre care și controversatul roman Lolita de Vladimir Nabokov.

Potrivit psihologului Desiree Nazarian, lista de cumpărături reflectă „un tipar clasic de comportament de prădător, bazat pe control, dominație și fantezii sexuale periculoase”.

Ce obsesii avea Jeffrey Epstein

De-a lungul anilor, Epstein a achiziționat nu mai puțin de nouă perechi de binocluri, unele cu specific militar, livrate la diversele sale proprietăți din Manhattan, Florida și insula Little St. James. Pe lista cumpărăturilor sale online apar și costume de lux și smokinguri, obiecte de saună, aparate CPAP pentru somn, suplimente pentru memorie și concentrare, jucării și haine pentru copii mici, precum și cantități impresionante de dulciuri.

Specialiștii susțin că inclusiv aceste alegeri aparent banale pot trăda un tipar psihologic problematic, asociat adesea cu imaturitatea emoțională și comportamentele compulsive.

În paralel, lista de lecturi completează tabloul: mai multe exemplare din Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story, biografii ale lui Woody Allen, cărți despre putere, manipulare și control. Iar ironia supremă este că Epstein a comandat chiar și un costum de deținut cu câteva luni înainte de a fi arestat.

Dezvăluirile confirmă ceea ce mulți bănuiau

Achizițiile sale nu sunt întâmplătoare, ci reflectă o combinație de obsesii, control și deviere sexuală. Deși cele mai grave probe nu au fost făcute publice, materialele rămase sunt suficiente pentru a contura imaginea unei lumi decadente, în care puterea, banii și lipsa de scrupule se intersectau periculos.

Analizând noile documente, anchetatorii spun că acestea nu aduc doar dovezi, ci creionează portretul unui om care a trăit ani de zile convins că nu va fi niciodată tras la răspundere.

