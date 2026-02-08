Acasă » Știri » Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura Giurcanu, sora ei

Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura Giurcanu, sora ei

De: Andreea Stăncescu 09/02/2026 | 00:06
Cine este Bianca Giurcanu de la Survivor 2026. Cu ce se ocupă și de ce a fost invidioasă pe Laura Giurcanu, sora ei
Cu ce se ocupă Bianca Giurcanu / Sursa foto: Social media
Bianca Giurcanu este noua concurentă de la Survivor și promite să aducă energie și determinare în competiție. După eliminarea lui Călin Donca din cauza problemelor medicale, tânăra și-a făcut apariția în timpul consiliului. Influencerița își propune să demonstreze cât este de perseverentă și curajoasă. 

La 30 de ani, ea lucrează de câțiva ani ca însoțitoare de zbor pentru o companie aeriană importantă din România, experiență care i-a oferit atât abilități sociale, cât și oportunități de a călători în întreaga lume.

În mediul online, Bianca Giurcanu a vorbit despre avantajele și provocările meseriei sale, menționând că, din punct de vedere financiar, ofertele companiilor internaționale sunt mult mai atractive. Cu toate acestea, pasiunea pentru domeniu și interacțiunea cu oamenii rămân principalele motive pentru care își continuă cariera în acest domeniu.

În paralel cu activitatea profesională, influencerița a încercat și provocări artistice. Spre deosebire de sora sa, Laura, care a participat la emisiuni de tip aventură, Bianca a ales să intre în lumina reflectoarelor prin show-ul „Bravo, ai stil! Celebrities”, unde și-a pus în valoare creativitatea și simțul estetic.

Pe plan personal, Bianca are o relație de durată și, în vara anului 2023, a spus „Da” logodnicului ei, Alex Țicrea. Cei doi au avut o nuntă superbă

Sursa foto: Social media

De ce a fost geloasă Bianca Giurcanu pe sora ei, Laura

Deși Laura și Bianca Giurcanu au o relație apropiată și se susțin reciproc, au existat și momente de gelozie între ele. Concurenta de la Survivor a explicat că nu a fost vorba despre invidie răutăcioasă, ci despre dorința de a trăi și ea aceleași experiențe și de a fi prezentă în unele dintre locurile și situațiile pe care le-a trăit sora ei

„Geloasă… adică când erai tu undeva, mi-ar fi plăcut să fiu cu tine, dar nu „De ce e acolo și nu eu?”. Mi-ar fi plăcut să fiu în unele locuri sau să fac unele chestii pe care le-au făcut, dar nu geloasă nu rău intenționat. Mi-ar fi plăcut să fac sau să am unele lucruri pe care le ai și tu”, a spus Bianca Giurcanu, la detectorul de minciuni al lui Selly.

