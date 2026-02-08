Acasă » Știri » Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo

Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo

De: Irina Vlad 08/02/2026 | 23:03
Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo
Theo Rose/Sursa foto: Instagram / Theo Rose

The Rose i-a dat verdictul Simonei Halep. După ce a cântat la o petrecere, artista a fost cazată la hotelul de 4 stele din Poiana Brașov al sportivei, iar recenziile nu au întârziat să apară. 

Theo Rose trece printr-o perioadă delicată. Diagnosticată cu gripa A, artista face tot posibilul să onoreze evenimentele la care a promis că va ajunge, efort pe care l-a resimțit prin toți porii. Printre altele, artista a vorbit despre experiența de la hotelul Simonei Halep – unde a fost cazată.

Theo Rose a fost cazată la hotelul Simonei Halep din Brașov

Fie vreme rea, cu gripă, răceală sau alte probleme medicale minore, indiferent de greutăți, majoritatea artiștilor lasă durerile de-o parte și se dedică meseriei lor. Din această categorie face parte și Theo Rose, care a fost nevoită să cânte bolnavă. Mai exact, diagnosticată pozitiv cu gripa A. Virusul s-a transmis la întreaga familie, de la bone, bunic, copil, până inclusiv la ea.

Theo Rose/ Sursa foto: Instagram

În ciuda stării de rău provocată de gripa A, Theo Rose și-a onorat concertele, iar cel mai recent a fost susținut la o petrecere din Poiana Brașov. După ce și-a făcut datoria, artista a fost cazată la hotelul de 4 stele al Simonei Halep. Experiența s-a rezumat într-un singur cuvânt: extraordinar! Printre altele, recenzia a fost făcut publică pe una dintre paginile sale de social media.

„Bună seara, oameni buni. Vreau să vă dau un update de situație. Ne întoarcem de la Poiana Brașov, am cântat aici la o petrecere, așa cum am putut. De trei zile zac împreună cu fiul meu.

Am luat gripa A, care ne-a potolit pe toți, pe toată familia – mama, bărbate-miu începe și el acum, bona lui Sasha și ea, deci ne-a călărit gripa asta pe toți. Am fost și la hotelul Simonei Halep, foarte frumos. Chiar vreau să laud hotelul acela. Extraordinar!”, a transmis Theo Rose pe sociale media.

Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”

Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Știri
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate
Știri
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de ...
Dragoste cu breakdance și baloane de ciungă! Povestea nebună dintre Magda Pălimariu și Piticu de la Simplu
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri ...
Eliminare previzibilă la Survivor 2026. A plecat acasă după ce le-a făcut colegilor două cadouri neașteptate
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, ...
Achizițiile bizare ale lui Jeffrey Epstein, dezvăluite din arhivele FBI: uniforme de școlărițe, jucării și obsesii bizare
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul ...
Cristi Borcea, „câinele” suprem al anilor 2000. Fotografia care a reaprins legendele din fotbalul românesc
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care ...
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea ...
Surpriză totală la Survivor 2026: concurenta nouă care intră în tribul Faimoșilor! Toată lumea a fost mirată să o vadă acolo
Vezi toate știrile
×