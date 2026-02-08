Theo Rose s-a cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov și a avut parte de o surpriză. Ce a găsit acolo

The Rose i-a dat verdictul Simonei Halep. După ce a cântat la o petrecere, artista a fost cazată la hotelul de 4 stele din Poiana Brașov al sportivei, iar recenziile nu au întârziat să apară.

Theo Rose trece printr-o perioadă delicată. Diagnosticată cu gripa A, artista face tot posibilul să onoreze evenimentele la care a promis că va ajunge, efort pe care l-a resimțit prin toți porii. Printre altele, artista a vorbit despre experiența de la hotelul Simonei Halep – unde a fost cazată.

Theo Rose a fost cazată la hotelul Simonei Halep din Brașov

Fie vreme rea, cu gripă, răceală sau alte probleme medicale minore, indiferent de greutăți, majoritatea artiștilor lasă durerile de-o parte și se dedică meseriei lor. Din această categorie face parte și Theo Rose, care a fost nevoită să cânte bolnavă. Mai exact, diagnosticată pozitiv cu gripa A. Virusul s-a transmis la întreaga familie, de la bone, bunic, copil, până inclusiv la ea.

În ciuda stării de rău provocată de gripa A, Theo Rose și-a onorat concertele, iar cel mai recent a fost susținut la o petrecere din Poiana Brașov. După ce și-a făcut datoria, artista a fost cazată la hotelul de 4 stele al Simonei Halep. Experiența s-a rezumat într-un singur cuvânt: extraordinar! Printre altele, recenzia a fost făcut publică pe una dintre paginile sale de social media.

„Bună seara, oameni buni. Vreau să vă dau un update de situație. Ne întoarcem de la Poiana Brașov, am cântat aici la o petrecere, așa cum am putut. De trei zile zac împreună cu fiul meu. Am luat gripa A, care ne-a potolit pe toți, pe toată familia – mama, bărbate-miu începe și el acum, bona lui Sasha și ea, deci ne-a călărit gripa asta pe toți. Am fost și la hotelul Simonei Halep, foarte frumos. Chiar vreau să laud hotelul acela. Extraordinar!”, a transmis Theo Rose pe sociale media.

Theo Rose, uimită de fiul ei! Micuțul Sasha a lăsat-o fără cuvinte cu ce a făcut: „Noi încercăm să corectăm chestia asta”

Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea”