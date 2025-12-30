Acasă » Știri » Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea”

Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familiei! Artista le-a povestit totul fanilor: „Să ne rugăm pentru ea”

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 22:11
Theo Rose, mesaje de dincolo de la un membru al familie /Foto: Instagram
Theo Rose și-a surprins fanii din mediul online. Aceasta le-a povestit o întâmplare recentă și a mărturisit că a primit mesaje de dincolo de la un membru al familiei. Persoana respectivă a încercat să ia legătura cu ea, însă ce a urmat i-a amuzat copios pe internauți.

Theo Rose și-a petrecut sărbătorile de iarnă în casa părintească de la Izvoarele. Familia s-a adunat la masa de Crăciun, iar printre cei prezenți se pare că a fost și o persoană trecută în lumea de dincolo. Aceasta a încercat să ia legătura cu cei aflați încă în viață și a avut o cerință specială.

Întâmplarea de la masa de sărbătoare i-a fost adusă în atenție lui Theo Rose de către un apropiat. Cântăreața le-a povestit fanilor din mediul online cum s-a întâmplat totul. Un medium a fost cel care a descifrat mesajele venite de dincolo.

Ei bine, se pare că sora bunicii ei este cea care a încercat să ia legătura cu familia. Artista a povestit că femeia s-a sinucis, iar acum vrea ca familia să se roage pentru iertarea păcatelor ei. Theo Rose a fost impresionată de întreagă întâmplare și i-a povestit totul și mamei ei, iar reacția acesteia a fost una delicioasă, ce i-a amuzat copios și pe internauți.

„Facem 20 de zile până în Poiana Brașov, să știți, haideți să vă povestesc și vreau să vă povestesc că am stat în telefon. Mă sună cineva apropiat care a fost la noi acasă de sărbători. Și îmi zice, Teo, cineva din familia ta a murit cumva prin sinucidere. Și eu zic că nu chiar din familia mea, dar chiar da, o soră de-a bunicii mele s-a otrăvit.

Ok, și îmi zice, pentru că eu lucrez cu un medium și mi-a spus că m-am întors de la voi, de la Izvoare, cu niște morți de ai voștri după mine, printre care această persoană care a murit prin sinucidere și care caută să vă rugați pentru iertarea păcatelor ei, nu știu ce, că are nevoie.

Zic, ok, foarte frumos, o să mă rog și mai puternic de acum încolo. O să vorbesc și cu mama. Și zic, măi, mama, uite, m-a sunat și mi-a zis că a plecat cu câțiva dintre morții noștri la București, să ne rugăm pentru ei. Mama zice: Da? Iete o să o sun să-i mulțumesc că i-a luat de pe capul meu”, a povestit Theo Rose, în mediul online.

Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”

Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”

 

Foto: Instagram, Facebook

Tags:

