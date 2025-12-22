Acasă » Știri » Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 13:38
Theo Rose a mărturisit de ce nu își face intervenții estetice
Theo Rose se numără printre cele mai apreciate artiste la noi, dar nu doar pentru talentul său inconfundabil. Artista este apreciată și pentru transparența și naturalețea ei. De-a lungul timpului a fost întrebată de ce nu se alătură trendului vedetelor care se perfecționează cu ajutorul intervențiilor estetice. Recent, ea a oferit răspunul clar pentru absolut toți curioșii. Toate detaliile în articol.

Theo Rose a știut mereu să se facă remarcată prin talentul ei, dar și prin felul diferit de a fi și sinceritatea față de publicul ei. Aparițiile ei stârnesc mereu apreciere, iar fanii sunt întotdeauna curioși de decizia ei de a fugi de intervențiile estetice.

Theo Rose, despre motivul pentru care nu își face intervenții estetice

În timpul unui live recent, un internaut a întrebat-o direct pe artistă de ce nu își modifică buzele care pot fi considerate mici de unii oameni. Sătulă să audă mereu că ar trebui să își modifice buzele sau sănii, Theo Rose a oferit un răspuns direct și sincer, așa cum și-a obișnuit publicul. Vedeta a spus că nu este atrasă de astfel de modificări și că nu se încadrează în tiparul femeilor care apelează la ele.

„Da, mă, eu nu-mi pun nici buze, nici sâni. Nu mă zăpăciți pe mine cu astea. Nu mi se potrivesc mie. Voi nu vedeți că eu vorbesc de parcă pun cartofi?! Nu mi se potrivesc mie buze și sâni mari. Nu sunt genul ăla de femeie”, a spus Theo Rose pe rețelele de socializare.

Se retrage din Vocea României

Theo Rose a luat telespectatorii prin surprindere cu anunțul făcut chiar după marea finală a emisiunii Vocea României: se retrage. După ce Alessia Pop, adolescenta de 16 ani din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat competiția, artista a dat vestea care a stârnit valuri printre fani și o mulțime de reacții.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest.”, a spus Theo Rose.

