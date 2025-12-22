Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou, după scandalul iscat de câștigarea Alessiei Pop la Vocea României. Ce s-a întâmplat pe loc?

Tudor Chirilă a rămas de-a dreptul uimit și a simțit nevoia să împărtășească acest moment cu fanii lui. Aflat la metrou, chiar după finala Vocea României care a stârnit controverse, artistul s-a întâlnit cu doamnă, iar dialogul cu aceasta l-a marcat. Toate detaliile în articol.

Finalul Vocea României a stârnit un val de reacții, asta pentru că o mare parte din public a susținut că Alessia Pop, tânăra din echipa lui Tudor Chirilă, nu ar fi meritat să obțină premiul cel mare. Chiar după acest moment controversat, artistul a avut parte de o întâlnire neașteptată.

Peste cine a dat Tudor Chirilă la metrou

Tudor Chirilă a postat o fotografie care a stârnit emoții și valuri de reacții. Artistul a întâlnit la metrou o doamnă care i-a atras atenția, așa că a intrat într-o discuție cu ea, dar nu se aștepta la ceea ce urma să afle. Femeia ținea în mână un coș în care se aflau lumânări, o colivă, o lingură de lemn cu inscripția „România” și mergea în Piața Universității să le aducă un omagiu tuturor victimelor omorâte sub ordinul fostului șef de stat, Nicolae Ceaușescu, în urmă cu mai bine de trei decenii.

„Am întâlnit-o pe această femeie în metrou şi mi-a atras atenția coşul ei şi o lingura de lemn pe care scria România lângă un pachet învelit în staniol. Mergea în Piața Universității să-i pomenească pe cei împuşcați din ordinul lui Ceauşescu acum 36 de ani. Am rugat-o s-o fotografiez şi a acceptat. Dumnezeu să-i odihnească”, a scris artistul pe rețelele de socializare.

După cum vă spuneam, postarea a stârnit emoții puternice printre internauți, iar secțiunea de comentarii a fost asaltată rapid de mesaje frumoase. Românii o felicită pe doamnă și sunt încântați că mai există astfel de gesturi de bunătate în zilele noastre.

„Dumnezeu să-i odihnească în pace! 🙏 Frumos gest din partea doamnei.” „Suntem un popor deosebit , tot respectul am rămas fără cuvinte” „Dumnezeu sa le lumineze calea spre infinit !! Felicitări doamnei care nu numai ca să gândit la ei ci chiar a facut o coliva pt veșnică lor pomenire!! 👏”, au fost doar unele dintre comentarii.

