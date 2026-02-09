Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”

Uneori, o glumă bună poate schimba complet starea de spirit. Mai jos, CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de bancuri amuzante, ușor de citit și perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze.
-Alege un număr de la 1 la 50.
-20.
-Nu mai vorbim timp de 20 de zile.
-Nuuu, lasă-mă să aleg din nou.
-Bine, alege din nou.
-50.
La doctor:
Un bărbat intră la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă: cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită la el și îi răspunde:
– Cine a spus asta?
– Păi… eu… dar probabil nici nu mă vedeți!
Omul începe să plângă și doctorul îl liniștește:
– Stați liniștit, n-ați venit la cabinet degeaba. O să vă dau tratament.
Bărbatul se luminează:
– Serios? Și o să fiu vizibil din nou?
Doctorul îl privește și spune calm:
– Nu, dar măcar nu o să mai fiți singur… că și eu aproape că nu vă văd.
Morala? Uneori, chiar și invizibilitatea are nevoie de un doctor vizibil.
La interviu:
Un tânăr se duce la un interviu pentru un job important. Intervievatorul îl întreabă:
– Unde te vezi peste cinci ani?
Tânărul răspunde:
– Ei bine, într-o poziție de conducere, cu un birou mare și angajați care să lucreze pentru mine.
Intervievatorul zâmbește și îl întreabă:
– Și ce ai face dacă nu ai obține postul?
Tânărul, încrezător:
– Atunci aș crea propria companie și aș angaja oameni ca dumneavoastră.
La sfârșit, intervievatorul îl privește și spune:
– Felicitări, ești angajat. Tocmai ai primit postul de… „asistent de HR”.
Tânărul rămâne uimit, dar intervievatorul continuă:
– Știi cum e: înainte să conduci, trebuie să înveți să suporți cealaltă parte.
Morala? În viață, planurile mari trebuie construite pas cu pas… și cu umor.
