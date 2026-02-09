Acasă » Bancuri » Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”

Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 19:20
Bancul începutului de săptămână | Alege un număr de la 1 la 50

Uneori, o glumă bună poate schimba complet starea de spirit. Mai jos, CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de bancuri amuzante, ușor de citit și perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze.

-Alege un număr de la 1 la 50.

-20.

-Nu mai vorbim timp de 20 de zile.

-Nuuu, lasă-mă să aleg din nou.

-Bine, alege din nou.

-50.

Alte bancuri haioase

La doctor:

Un bărbat intră la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, am o problemă: cred că sunt invizibil.
Doctorul se uită la el și îi răspunde:
– Cine a spus asta?
– Păi… eu… dar probabil nici nu mă vedeți!

Omul începe să plângă și doctorul îl liniștește:
– Stați liniștit, n-ați venit la cabinet degeaba. O să vă dau tratament.
Bărbatul se luminează:
– Serios? Și o să fiu vizibil din nou?
Doctorul îl privește și spune calm:
– Nu, dar măcar nu o să mai fiți singur… că și eu aproape că nu vă văd.

Morala? Uneori, chiar și invizibilitatea are nevoie de un doctor vizibil.

La interviu:

Un tânăr se duce la un interviu pentru un job important. Intervievatorul îl întreabă:
– Unde te vezi peste cinci ani?
Tânărul răspunde:
– Ei bine, într-o poziție de conducere, cu un birou mare și angajați care să lucreze pentru mine.
Intervievatorul zâmbește și îl întreabă:
– Și ce ai face dacă nu ai obține postul?
Tânărul, încrezător:
– Atunci aș crea propria companie și aș angaja oameni ca dumneavoastră.
La sfârșit, intervievatorul îl privește și spune:
– Felicitări, ești angajat. Tocmai ai primit postul de… „asistent de HR”.
Tânărul rămâne uimit, dar intervievatorul continuă:
– Știi cum e: înainte să conduci, trebuie să înveți să suporți cealaltă parte.
Morala? În viață, planurile mari trebuie construite pas cu pas… și cu umor.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată

BANC | Bulă, Bubulina și facturile

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Felicitări, doamnă! Sunteți însărcinată în 15 săptămâni”
BANC | Bulă a înghițit un creion „Domnule doctor, ce mă fac?”
Bancuri
BANC | Bulă a înghițit un creion „Domnule doctor, ce mă fac?”
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Gandul.ro
Ilie Bolojan, abandonat în plenul Senatului. Nimeni nu a vrut să se așeze lângă premier
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
De ce trebuie să pui folie de aluminiu în mașina de spălat. Efectele se văd imediat
Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu ...
Dana Roba, dezvăluiri intime din căsnicia cu Daniel Balaciu: ”Dacă juca Hagi și pierdea, noi nu făceam…”
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune. Imaginile s-au viralizat: ”Le-am promis!”
Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna ...
Maria Ilioiu și-a cumpărat apartament în Dubai. Fosta ispită de la Insula Iubirii a băgat mâna adânc în buzunar
După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”
După un an dificil, artista din România a luat decizia! Nu mai e cale de întoarcere: „Ne dorim amândoi!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
Vezi toate știrile
×