Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”

Uneori, o glumă bună poate schimba complet starea de spirit. Mai jos, CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de bancuri amuzante, ușor de citit și perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze.

-Alege un număr de la 1 la 50.

-20.

-Nu mai vorbim timp de 20 de zile.

-Nuuu, lasă-mă să aleg din nou.

-Bine, alege din nou.

-50.

Alte bancuri haioase

La doctor:

Un bărbat intră la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă: cred că sunt invizibil.

Doctorul se uită la el și îi răspunde:

– Cine a spus asta?

– Păi… eu… dar probabil nici nu mă vedeți!

Omul începe să plângă și doctorul îl liniștește:

– Stați liniștit, n-ați venit la cabinet degeaba. O să vă dau tratament.

Bărbatul se luminează:

– Serios? Și o să fiu vizibil din nou?

Doctorul îl privește și spune calm:

– Nu, dar măcar nu o să mai fiți singur… că și eu aproape că nu vă văd.

Morala? Uneori, chiar și invizibilitatea are nevoie de un doctor vizibil.

La interviu:

Un tânăr se duce la un interviu pentru un job important. Intervievatorul îl întreabă:

– Unde te vezi peste cinci ani?

Tânărul răspunde:

– Ei bine, într-o poziție de conducere, cu un birou mare și angajați care să lucreze pentru mine.

Intervievatorul zâmbește și îl întreabă:

– Și ce ai face dacă nu ai obține postul?

Tânărul, încrezător:

– Atunci aș crea propria companie și aș angaja oameni ca dumneavoastră.

La sfârșit, intervievatorul îl privește și spune:

– Felicitări, ești angajat. Tocmai ai primit postul de… „asistent de HR”.

Tânărul rămâne uimit, dar intervievatorul continuă:

– Știi cum e: înainte să conduci, trebuie să înveți să suporți cealaltă parte.

Morala? În viață, planurile mari trebuie construite pas cu pas… și cu umor.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată

BANC | Bulă, Bubulina și facturile