BANC | Bulă a înghițit un creion „Domnule doctor, ce mă fac?”

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar pentru a începe această săptămână cu forţe proaspete, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excelent, perfect pentru a îţi pune zâmbetul pe buze.

– Domnule doctor, ce mă fac?

– Ce s-a întâmplat, Bulă?

– Am înghițit un creion.

– Gata, v-am programat pentru peste două săptămâni.

– Și eu ce fac până atunci?

– Folosiți un pix!

Alte bancuri amuzante

Un tip se duce la doctor:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață, la ora 7 fix, mă apucă un chef nebun de mâncare.

Doctorul notează, apoi îl întreabă:

– Și după aceea?

– După aceea, la 8 fix, mi se face somn.

Doctorul îl privește atent:

– Interesant… și la prânz?

– La prânz mănânc normal.

– Dar seara?

– Seara mănânc, mă uit la TV și adorm.

Doctorul stă pe gânduri și spune:

– Domnule, nu aveți nicio problemă.

– Cum adică?!

– Păi la 7 vă treziți, la 8 mergeți la muncă. Organismul dumneavoastră încă mai crede că sunteți în vacanță.

Un polițist oprește un șofer:

– Bună ziua, actele la control!

Șoferul i le dă.

– Domnule, știți de ce v-am oprit?

– Nu.

– Ați depășit limita de viteză.

– Imposibil, domnule agent, aveam doar 50!

Polițistul se uită la radar:

– Aparatul arată 120.

Șoferul zâmbește:

– Aha, sigur e stricat… exact ca ceasul meu, care arată mereu că e vineri.

Polițistul se gândește puțin și spune:

– Bine, de data asta vă iert.

Șoferul pleacă fericit, iar polițistul oftează:

– Of… iar am uitat să-mi repar radarul… sau poate ceasul?

Un tip intră într-un bar, vizibil supărat. Barmanul îl întreabă:

– Ce-ai pățit, prietene?

– Am cea mai proastă zi din viața mea… Azi dimineață mi-am pierdut portofelul, la prânz șeful m-a concediat, iar acum am aflat că soția mea m-a înșelat.

Barmanul, încercând să-l încurajeze:

– Hai, nu fi trist, bea ceva din partea casei.

Tipul bea, oftează și zice:

– Mulțumesc… dar parcă nimic nu mai are sens.

La care barmanul:

– Stai să-ți spun una bună: vezi tipul de acolo, de la masă? A băut o sticlă întreagă de otravă crezând că e whiskey.

– Și? a murit? întreabă tipul.

– Nu… acum aleargă după doctor pentru că îl doare stomacul.

Tipul oftează din nou:

– Vezi? Nici măcar lucrurile rele nu mai merg cum trebuie…

CITEŞTE ŞI: BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”

BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată