BANC | Bulă a înghițit un creion „Domnule doctor, ce mă fac?”

– Domnule doctor, ce mă fac?
– Ce s-a întâmplat, Bulă?
– Am înghițit un creion.
– Gata, v-am programat pentru peste două săptămâni.
– Și eu ce fac până atunci?
– Folosiți un pix!
Un tip se duce la doctor:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață, la ora 7 fix, mă apucă un chef nebun de mâncare.
Doctorul notează, apoi îl întreabă:
– Și după aceea?
– După aceea, la 8 fix, mi se face somn.
Doctorul îl privește atent:
– Interesant… și la prânz?
– La prânz mănânc normal.
– Dar seara?
– Seara mănânc, mă uit la TV și adorm.
Doctorul stă pe gânduri și spune:
– Domnule, nu aveți nicio problemă.
– Cum adică?!
– Păi la 7 vă treziți, la 8 mergeți la muncă. Organismul dumneavoastră încă mai crede că sunteți în vacanță.
Un polițist oprește un șofer:
– Bună ziua, actele la control!
Șoferul i le dă.
– Domnule, știți de ce v-am oprit?
– Nu.
– Ați depășit limita de viteză.
– Imposibil, domnule agent, aveam doar 50!
Polițistul se uită la radar:
– Aparatul arată 120.
Șoferul zâmbește:
– Aha, sigur e stricat… exact ca ceasul meu, care arată mereu că e vineri.
Polițistul se gândește puțin și spune:
– Bine, de data asta vă iert.
Șoferul pleacă fericit, iar polițistul oftează:
– Of… iar am uitat să-mi repar radarul… sau poate ceasul?
Un tip intră într-un bar, vizibil supărat. Barmanul îl întreabă:
– Ce-ai pățit, prietene?
– Am cea mai proastă zi din viața mea… Azi dimineață mi-am pierdut portofelul, la prânz șeful m-a concediat, iar acum am aflat că soția mea m-a înșelat.
Barmanul, încercând să-l încurajeze:
– Hai, nu fi trist, bea ceva din partea casei.
Tipul bea, oftează și zice:
– Mulțumesc… dar parcă nimic nu mai are sens.
La care barmanul:
– Stai să-ți spun una bună: vezi tipul de acolo, de la masă? A băut o sticlă întreagă de otravă crezând că e whiskey.
– Și? a murit? întreabă tipul.
– Nu… acum aleargă după doctor pentru că îl doare stomacul.
Tipul oftează din nou:
– Vezi? Nici măcar lucrurile rele nu mai merg cum trebuie…
