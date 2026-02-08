BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?”

Uneori, o glumă bună poate schimba complet starea de spirit. Mai jos, CANCAN.RO ți-a pregătit o colecție de bancuri amuzante, ușor de citit și perfecte pentru a aduce zâmbetul pe buze.

– Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?

– Mi-a trecut pe loc.

– Păi atunci, de ce nu mănânci? Ți-am lăsat mâncare și ieri, și azi, văd că nu ai mâncat deloc. De ce?

– N-am mâncat pentru că nu sunt sigur dacă ție ți-a trecut supărarea.

Alte bancuri haioase

După luna de miere.

– Iubitule, ce-ar fi să vindem barca ta de pescuit, cabana de vînătoare, acum ești însurat, nu crezi c-ar fi cazul s-o cam rărești cu escapadele cu prietenii tăi dubioși?

El o privește alb ca varul, cu o față terifiată

– Dragul meu..ce e..te simți bine ?

– Ăă.., da.. pentru o clipă mi s-a părut că vorbești ca defuncta mea soție.

– Poftiiim? Ai mai fost însurat..?

– Nu, n-am mai fost.

După trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la casa părinților ei.

– L-am părăsit, mama, pentru că e un om îngrozitor. Dacă vorbeam, nu era bine. Dacă taceam, nu era bine. Dacă mă plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.

– Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?

– Asta nu știu, n-am încercat.

Soția îi scrie avocatului ei:

”Domnule avocat! Vă scriu, pentru a vă ruga să-mi acordați atât sfatul cât și sprijinul dumneavoastră.

Ieri de dimineată am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor.

Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit s-o repornesc.

M-am întors acasă pe jos să-i cer ajutorul soțului meu.

Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?”

Sosește răspunsul avocatului:

”Stimată doamnă. Vă pot acorda sprjinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat.

Întucât defecțiunea masinii a fost cauza celor întâmplate nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră.

Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defectarea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!!

