BANC | „Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?"

De: Andreea Stăncescu 08/02/2026 | 20:43
– Știu că te-am certat tare alaltăieri, dar nu ți-a mai trecut supărarea?
– Mi-a trecut pe loc.
– Păi atunci, de ce nu mănânci? Ți-am lăsat mâncare și ieri, și azi, văd că nu ai mâncat deloc. De ce?
– N-am mâncat pentru că nu sunt sigur dacă ție ți-a trecut supărarea.

După luna de miere.
– Iubitule, ce-ar fi să vindem barca ta de pescuit, cabana de vînătoare, acum ești însurat, nu crezi c-ar fi cazul s-o cam rărești cu escapadele cu prietenii tăi dubioși?
El o privește alb ca varul, cu o față terifiată
– Dragul meu..ce e..te simți bine ?
– Ăă.., da.. pentru o clipă mi s-a părut că vorbești ca defuncta mea soție.
– Poftiiim? Ai mai fost însurat..?
– Nu, n-am mai fost.

După trei luni de căsnicie, nevasta lui Ion se întoarce la casa părinților ei.
– L-am părăsit, mama, pentru că e un om îngrozitor. Dacă vorbeam, nu era bine. Dacă taceam, nu era bine. Dacă mă plimbam, nu-i plăcea. Dacă stăteam acasă, iar nu-i plăcea.
– Dar dacă lucrai, fata mea, îi plăcea?
– Asta nu știu, n-am încercat.

Soția îi scrie avocatului ei:
”Domnule avocat! Vă scriu, pentru a vă ruga să-mi acordați atât sfatul cât și sprijinul dumneavoastră.
Ieri de dimineată am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor.
Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit s-o repornesc.
M-am întors acasă pe jos să-i cer ajutorul soțului meu.
Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?”
Sosește răspunsul avocatului:
”Stimată doamnă. Vă pot acorda sprjinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat.
Întucât defecțiunea masinii a fost cauza celor întâmplate nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră.
Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defectarea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!!

×