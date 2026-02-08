Cum arată o ieșire „normală” pentru ginerele lui Gigi Becali. Mihai Mincu s-a dus după pâine în Rolls-ul de 1,5 milioane € și ceas de 200.000 € la mână

Vremea mohorâtă l-a descurajat pe Mihai Mincu, soțul Teodorei și ginerele lui Gigi Becali. CANCAN.RO l-a identificat aproape de casă, în Pipera, la o cunoscută patiserie, unde a intrat să-și ia ceva la pachet, pentru că să nu uităm că Mihai este un tată de familie cu un comportament ireproșabil. Spre deliciul cititorilor, Mihai a venit cu Rolls-Royce-ul Ghost Black Badge de 1,5 milioane de euro, un exemplar de colecție, iar imaginile sunt calde precum pâinea de la Baguette.

Săptămâna trecută Mihai Mincu ieșise cu aceeași mașină, cu tot cu copiii și cu Teodora, la Casa di David. Acum, însă, e singur. Oare îi dă și el o talpă, ca băieții, să vadă ce pot cei 592 de cai-putere ai bolidului? Rămâne secretul lui.

Mihai Mincu ne arată ce fac oamenii bogați când au poftă de ceva bun. Ei bine, Mihai nu pune mâna pe telefon să comande, nu trimite un om, cum ar proceda alți milionari, ci se suie într-un Rolls de 1,5 milioane de euro.

Și așa, ca să nu te faci de râs prin oraș, îți pui la mână și un ceas mai dichisit. Dar ce ceas? Mihai poartă un ceas Richard Mille în valoare de 200.000 euro.

Mihai Mincu este un împătimit al ceasurilor. Cel numit odinioară ”Prințișorul din Dobroiești” a mai fost văzut de CANCAN.RO cu un ceas Audemars Piguet, de ”doar” 155.330, când scosese fetițele la călușei în Herăstrău. (VEZI AICI IMAGINILE)

Ar merita totuși spus că Mihai intră în patiserie cu un ceas care face cam cât toată investiția de la Baguette și în față a parcat o mașină care face cam cât mașinile din toată parcarea de la un hipermarket obișnuit.

După ce se decide ce bunătăți să ia pentru familie, Mihai iese și se îndreaptă spre mașină. Remarcăm că nu mai e într-o ținută în nuanțe de bej exclusiv, cum îi place lui de obicei, ci are niște pantaloni închiși la culoare și pantofi sport în aceleași tonuri închise. În schimb, deasupra are o helancă de culoarea untului și o jachetă bej, ca să ne fie mai ușor să-l recunoaștem, probabil.

