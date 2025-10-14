Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe

Teodora Becali și soțul ei profită de ultimele zile frumoase ale acestei toamne pentru a scoate copiii la aer și ceva soare. Au dreptate, niște vitamina D face minuni pentru imunitate, mai ales în sezonul de școală, când micuții vin acasă cu tot felul de viruși, așa cum bine știu toți părinții. Pozele realizate de CANCAN.RO ne prezintă o familie frumoasă, fără ifose. La ce ne referim?

În primul rând că Teodora și soțul ei, Mihai Mincu, au ieșit în Herăstrău, la tiribombe și călușei. Pentru că într-un astfel de loc copiii trebuie supravegheați atent, au luat cu ei și bona, dar nu ca să-i lase în grija ei, pentru că imaginile îl arată pe Mihai urcând fetița pe călușei, deci e un tătic implicat, hands-on, cum zic corporatiștii. Tătici, luați exemplu! Dacă soțul Teodorei Becali poate, voi ce scuză aveți?

Teodora Becali și soțul ei, o familie model

La fel de old school ca tatăl ei, care nu se duce în vacanțe luxoase, ci face pelerinaje pe jos, pe Muntele Athos, Teodora a ieșit cu familia în Herăstrău, la parcul de distracții! Pozele îi surprind chiar și la chioșcul de unde toată lumea își cumpără pufuleți. Dacă n-ar fi ceasul de la mâna lui Mihai, ai zice că sunt un cuplu bucureștean obișnuit la o ieșire scurtă în parc.

De remarcat că Mihai Mincu e îmbrăcat cu un rafinament total, în tonuri de bej asortate cu ținuta soției lui, care poartă haine în culori similare, bej, alb și ”understated grey”, practic o uniformă pentru cei cu adevărat bogați. E un hint pentru ”mondenii” noștri, care încearcă să epateze cu ținute cât mai țipătoare, dar bunul gust al unei familii de tip ”old money”, cum sunt cei din clanul Becali, iese la suprafață ca untul când bați putineiul, ca să folosim o metaforă din universul originilor acestei familii.

Aranjați și asortați, cei doi au atras toate privirile

De altfel, ei au avut ținute la fel de elegante și la botezul fetiței, în primăvară. În imaginile obținute acum, doar UGG-urile cu platformă ale Teodorei trădează dorința ei de a compensa diferența de înălțime față de chipeșul ei soț.

Mihai Mincu poartă un ceas ce seamănă destul de mult cu Audemars Piguet, 155.330 de euro, o nimica toată. Nu ştim cu certitudine, dar bona copiilor sigur e filipineză. E firesc să fie așa, chiar și socrul lui, Gigi Becali, apreciază muncitorii din Asia și le dă bani ori de câte ori îi întâlnește pe stradă.

