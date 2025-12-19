Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit

Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 12:58
Greg Biffle și familia sa au murit într-un accident aviatic / Susa foto: Profimedia
O tragedie aviatică de proporții a avut loc în statul Carolina de Nord, unde un avion s-a prăbușit pe aeroportul regional Statesville, provocând moartea a șapte persoane. Printre victime se află fostul pilot NASCAR Greg Biffle, care și-a pierdut viața alături de soția sa și cei doi copii, dar și alte trei persoane aflate la bordul aeronavei.

Fostul pilot NASCAR Greg Biffle se numără printre persoanele care și-au pierdut viața în accidentul aviatic produs în zona rurală a Carolinei de Nord, informația fiind confirmată joi după-amiază de guvernatorul statului, Josh Stein. Potrivit unui mesaj publicat de contul oficial NASCAR, în urma prăbușirii au murit și soția sa, Cristina, fiica Emma, în vârstă de 14 ani și fiul Ryder, în vârstă de 5 ani. De asemenea, alte trei persoane, Dennis și Jack Dutton, precum și Craig Wadsworth, se numără printre victimele tragediei.

Familiile celor decedați au transmis un mesaj în care și-au exprimat durerea.

„Suntem devastați de pierderea celor dragi nouă. Această tragedie a lăsat toate familiile noastre cu inima frântă, dincolo de orice cuvinte.”, este mesajul dureros scris de aceștia.

Greg Biffle a avut o carieră impresionantă

Reprezentanții aeroportului au precizat că identitatea victimelor a fost dificil de stabilit imediat, din cauza incendiului izbucnit după impact, urmând ca confirmarea oficială să fie realizată de medicul legist. Autoritățile locale au anunțat că incidentul a avut loc în jurul orei 10:00, ora locală. Îngrijorările privind implicarea lui Greg Biffle au apărut la scurt timp după ce s-a aflat că aeronava aparținea companiei GB Aviation Leasing, cu sediul la o adresă asociată fostului pilot, în Mooresville, Carolina de Nord. Datele de urmărire FlightAware arată că avionul a decolat la ora 10:06 și s-a întors brusc către aeroport, înainte de prăbușire.

În vârstă de 55 de ani, Greg Biffle a avut o carieră remarcabilă în NASCAR, câștigând 19 curse în Cup Series. Cel mai bun rezultat al său a fost locul doi în clasamentul general din 2005, în spatele lui Tony Stewart. A încheiat șase sezoane în top 10 și a fost nominalizat pentru NASCAR Hall of Fame, fiind inclus și în lista celor mai mari 75 de piloți din istoria competiției.

CITEȘTE ȘI: După 30 de ani de luptă cu maladia cumplită, Simona Popescu și-a luat adio. Mesajul e răvășitor: „Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lupta”

Au fost publicate rezultatele autopsiei lui Rob Reiner. De ce au murit, de fapt, regizorul și soția sa

