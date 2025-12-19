Acasă » Știri » După 30 de ani de luptă cu maladia cumplită, Simona Popescu și-a luat adio. Mesajul e răvășitor: „Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lupta”

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 10:44
Simona Popescu a murit / Sursa foto: Facebook

Simona Popescu s-a luptat timp de trei decenii cu o boală nemiloasă care a învins-o în urmă cu puțin timp. Jurnalista avea o carieră de 35 de ani. A lucrat în redacții importante precum România liberă, Cotidianul și Evenimentul Zilei, unde s-a remarcat prin rigoare profesională, echilibru și respect față de adevăr. 

Un moment definitoriu al parcursului său profesional a fost activitatea de la România liberă, unde a coordonat secția de anchete speciale. A participat la investigații de impact, într-o perioadă dificilă pentru presa românească, când jurnalismul presupunea curaj și sacrificii personale. La Evenimentul Zilei, a abordat teme de politică internă, contribuind la informarea corectă a cititorilor asupra unor subiecte esențiale pentru societate.

A ocupat funcția de director al Direcției de Presă a Guvernului României, unde a fost implicată în gestionarea comunicării publice într-un context sensibil. Chiar și din această poziție, a rămas fidelă principiilor transparenței și profesionalismului care i-au definit întreaga carieră.

Sursa foto: Facebook

Simona Popescu s-a luptat cu cancerul

A lucrat la radioul Antena Satelor, unde a realizat emisiuni dedicate poveștilor de viață, dorului și speranțelor celor de acasă și din diaspora. Dincolo de activitatea profesională, Simona Popescu a dus o luptă de 30 de ani cu cancerul, pe care a înfruntat-o cu demnitate, lăsând în urmă o moștenire de onestitate, curaj și respect pentru meseria de jurnalist.

„Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că am pierdut definitiv lunga mea luptă cu cancerul, începută acum 30 de ani. A revenit brusc foarte agresiv și în câteva zile, nici eu, nici medicii, nu am mai putut face nimic. Acum îmi trăiesc ultimele clipe, din viața mea pământească. I-am rugat pe Costin si Alexandra să pună aceasta postare la momentul potrivit pentru că este cel mai bun mod de a vă anunța pe voi toți. Dorinta mea este ca această pagină să ramână deschisă, pentru amitirea mea. Și dacă vor, să mai posteze fotografii, filmulețe si amintiri cu mine, ca să nu mă uitați.

Cred ca cei 35 de ani de presă, au fost contribuția mea la o lume mai bună. Și cred că am făcut destule. Principalul meu crez în viață, a fost onestitatea. Și numai cei ce mă cunosc bine, știu ce sacrificii am făcut pentru a o păstra neîntinată. Marele meu regret, este că i-am lăsat singuri pe cei pe care i-am iubit cel mai mult pe lumea asta: soțul și fiica mea. O să le fie foarte greu. Dacă sunt oameni cu suflet, care au ținut la mine, îi rog să-i ajute la nevoie. De acum încolo, eu nu o mai pot face.
Cît trăiește, omul învață. Și dacă nu invață, se învață minte! Eu am învățat destule… Și m-am luptat din răsputeri, până la capăt. Nu am renunțat niciodată. Dar nu toate luptele pot fi câștigate. Sper să nu mă uitați niciodată.

Cu cel mai mare drag, Simona”, este mesajul de „adio” al jurnalistei publicat pe rețelele de socializare.

