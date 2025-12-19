Acasă » Știri » Avem testamentul Rodicăi Stănoiu! Cui îi va rămâne, de fapt, averea

De: Maria Roșca 19/12/2025 | 11:21
Apar informații noi despre averea și testamentul Rodicăi Stănoiu. Între timp, ancheta morții suspecte în cazul fostei ministre este în plină desfășurare, urmând ca aproape toți apropiații, rudele și iubitul cu 50 de ai mai tânăr să fie audiați. Cui îi va rămâne, de fapt, averea? Avem informații din testamentul fostei demnitare. 

Cazul Rodicăi Stănoiu se complică de la o zi la alta. După ce a fost înmormântată, în urmă informațiilor apărute în presă, procurorii au deschis un dosar penal de moarte suspectă. Între timp, averea fostului ministru al Justiției urmează să fie împărțită, iar „iubițelul” cu 50 de ani mai tânăr va pune mâna pe o „gălăgie” de bani. Acum se explică vizita bărbatului la notar, la nici 24 de ore de la moartea fostei demintare – imagini surprinse de CANCAN.RO.

Ce scrie în testamentul Rodicăi Stănoi

Conform testamentului lăsat de Rodica Stănoiu, cei care vor pune mâna pe avere sunt: Calotă Marius Florin („iubițelul” cu 50 de ani mai tânăr), Ștefan Mirela (nepoata fostei ministre), Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniel-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana.

”Conform testamentului olograf din data de 11.02.2025 pus la dispoziție de testator, procesat și autentificat la o societat profesională notarială …. cu sediul în Mun.București, Sector 5, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva societăți profesionale notariale și 3 (trei) duplicate din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva societății profesionale notariale și două exemplare au fost înmânate testatorului”, se arată în informațiile obținute de Gândul.ro.

Ce bunuri a moștenit „iubițelul” Rodicăi Stănoiu

  • casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;
  • casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;
  • locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;
  • autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;
  • autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;
  • cota de 5 % din depozitele bancare aflate la …., fonduri de investiții,
  • titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Tot în testament, Rodica Stănoiu și-a exprimat dorința de a fi înmormântată alături de părinții săi – în cimitirul Izvorul Nou din București. Dorință care i-a fost îndeplinită – vezi AICI video de la înmormântare.

 

