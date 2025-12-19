Acasă » Știri » Știri externe » Ce a prezis celebra Baba Vanga pentru 2026. Omenirea se va întâlni cu o civilizație misterioasă

Ce a prezis celebra Baba Vanga pentru 2026. Omenirea se va întâlni cu o civilizație misterioasă

De: Daniel Matei 19/12/2025 | 11:22
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, celebră pentru că a prezis mai multe evenimente importante, printre care se numără atentatele de pe 11 septembrie 2001 și pandemia de COVID, a făcut o serie de predicții și pentru anul 2026.

Din profețiile ei, se pare că anul viitor va fi unul plin de schimbări pentru întreaga omenire, iar multe dintre lucrurile pe care le cunoaștem acum vor fi influențate de aceste schimbări.

Deși a murit acum aproape trei decenii, Baba Vanga este încă relevantă pentru multe persoane, mai ales printre adepții teoriilor conspirației. Și asta pentru că multe dintre profețiile sale s-au adeverit chiar și după moartea sa.

Ce a prezis Baba Vanga că se va întâmpla în 2026

Profețiile ei pentru anul viitor au reintrat acum în atenție, cea mai șocantă predicție fiind că oamenii vor lua contact cu o nouă civilizație în noiembrie.

Afirmația vorbește despre o „navă spațială masivă” care va sosi pe Pământ, marcând un punct de cotitură istoric pentru umanitate.

Cu toate acestea, oamenii de știință rămân foarte sceptici cu privire la orice contact pe termen scurt cu viața extraterestră, iar guvernul SUA nu a găsit nicio dovadă a unor astfel de forme de viață, scrie Daily Mail.

O altă profeție alarmantă este posibilitatea unui al Treilea Război Mondial. Baba Vanga a avertizat asupra tensiunilor crescânde dintre marile puteri globale, inclusiv China, Rusia și SUA.

Una dintre cele mai discutate predicții ale Babei Vanga implică un val de dezastre naturale catastrofale. Ea prevede cutremure masive, erupții vulcanice violente și fenomene meteorologice extreme care vor lovi aproximativ 8% din suprafața planetei.

Cu toate acestea, Baba Vanga, care a murit de cancer la sân în 1996, se pare că a avut și viziuni despre descoperiri care vor schimba lumea, cum ar fi testele de sânge pentru cancer și extracția de energie în spațiu, însă nu toate s-au dovedit precise până acum, motiv pentru care multe persoane pun la îndoială prezicerile sale.

Cine a fost Baba Vanga

Baba Vanga nu a lăsat nicio înregistrare scrisă a predicțiilor sale. Majoritatea relatărilor provin de la nepoata sa, Krasimira Stoyanova, sau de la alți adepți care au documentat presupusele sale viziuni după moartea sa și care au fost acuzați că au interpretat greșit ceea ce a spus.

Născută în 1911 ca Vangeliya Pandeva Dimitrova, Baba Vanga a fost cunoscută sub numele de „Nostradamus al Balcanilor”. Și-a pierdut vederea la vârsta de 12 ani după ce a fost surprinsă de o tornadă, eveniment care a coincis cu apariția presupuselor sale abilități supranaturale.

După ce a împlinit 30 de ani, puterile sale de previziune, vindecare și ghicire au devenit și mai puternice, atrăgând persoane care i-au cerut îndrumarea.

A făcut numeroase profeții, adesea vagi, despre dezastre naturale, schimbări politice și tehnologii viitoare, dintre care unele dintre susținătorii săi susțin că s-au adeverit, precum dezastrul submarinului Kursk, Brexit și ascensiunea ISIS.

