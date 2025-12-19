Acasă » Știri » Tabel complet | Ce pensie vei avea, în funcție de salariu și vechimea în muncă

Tabel complet | Ce pensie vei avea, în funcție de salariu și vechimea în muncă

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 11:50
Tabel complet | Ce pensie vei avea, în funcție de salariu și vechimea în muncă

Salariații din România au acum ocazia să afle cum va arăta stilul lor de viață după pensionare, o etapă la care mulți se gândesc cu groază. CSID îți ușurează muncă și îți prezintă o analiză în care vei afla câți bani vei primi la pensie, în funcție de salariul actual și de vechimea cu cate te pensionezi. 

În funcție de istoricul în muncă și stagiile de cotizare la CNPP, românii își pot calcula ce penie vor avea avea. Verificarea stagiului de cotizare este un pas important ca să te asiguri că tot ce ai muncit se va regăsi în venitul lunar de la pensie – vezi AICI tabelul complet și află cum se modifică pensia în funcție de salariul lunar și de vechimea în muncă (între 15 și 35 de ani de cotizare).

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025
Știri
Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025
Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”
Știri
Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Singura țară din Flancul Estic invitată de Trump la Summitul G20 din Miami
Digi 24
Singura țară din Flancul Estic invitată de Trump la Summitul G20 din Miami
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Cum poți face un laptop din smartphone? Simplu!
go4it.ro
Cum poți face un laptop din smartphone? Simplu!
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui ...
Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner
Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit
Tragedie aviatică de proporții! O întreagă familie a pierit după ce un avion s-a prăbușit
Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025
Program Mega Image de Crăciun. Ce magazine sunt deschise non-stop în 2025
Iubita celebrului tiktoker a ciufulit-o pe ispita de la Insula Iubirii. Gelozia a scăpat de sub control
Iubita celebrului tiktoker a ciufulit-o pe ispita de la Insula Iubirii. Gelozia a scăpat de sub control
Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”
Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”
Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria ...
Fostul manager al lui Michael Schumacher trece prin momente grele. Germanul a fost atacat în propria casă
Vezi toate știrile
×