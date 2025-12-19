Tabel complet | Ce pensie vei avea, în funcție de salariu și vechimea în muncă

Salariații din România au acum ocazia să afle cum va arăta stilul lor de viață după pensionare, o etapă la care mulți se gândesc cu groază. CSID îți ușurează muncă și îți prezintă o analiză în care vei afla câți bani vei primi la pensie, în funcție de salariul actual și de vechimea cu cate te pensionezi.

În funcție de istoricul în muncă și stagiile de cotizare la CNPP, românii își pot calcula ce penie vor avea avea. Verificarea stagiului de cotizare este un pas important ca să te asiguri că tot ce ai muncit se va regăsi în venitul lunar de la pensie – vezi AICI tabelul complet și află cum se modifică pensia în funcție de salariul lunar și de vechimea în muncă (între 15 și 35 de ani de cotizare).