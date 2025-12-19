Acasă » Știri » Singurele 2 zodii pentru care plouă cu bani, după Solstițiul de iarnă. Vor obține tot ce și-au dorit

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 10:06
Singurele 2 zodii pentru care plouă cu bani, după Solstițiul de iarnă/ sursă foto: freepik

Solstițiu de iarnă (cea mai lungă noiapte din an) are loc duminică, 21 decembrie 2025. Momentul astronomic marchează evenimente importante pentru două zodii norocoase. Vor obține tot ce și-au dorit, iar în viața lor va ploua cu bani. 

Solstițiul de iarnă este momentul astronomic în care ziua este cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă din an, marcând începutul iernii astrologice în emisfera nordică – care are loc în noaptea de 21 spre 22 decembrie 2025. Acest moment important al anului aduce disciplină, responsabilitate, perseverență, realizări și angajamente pentru două zodii.

Care sunt zodiile norocoase după Solstițiul de iarnă

Este vorba despre zodiile Capricorn și Săgetător. Urmează o perioadă spectaculoasă pentru o parte din nativii născuți în această zodie. După Solstițiul de iarnă, cele mai arzătoare dorințe încep să revină realitate.

Pentru Săgetător, perioada de după solstițiul de iarnă (care marchează intrarea soarelui în a doua casă a finanțelor) este dedicată în întregime banilor. Se pune accentul pe monetizarea ideilor existente și pe luarea de măsuri practice pentru a acumula avere. Prosperitatea este probabil să „cadă din cer” asupra lor. Pot găsi noi clienți, proiecte mai creative și mai satisfăcătoare sau noi responsabilități la locul de muncă. Succesul este legat de evaluarea propriei valori și de convingerea că merită mărirea de salariu sau promovarea pe care o caută.

Solstițiul de iarnă marchează începutul sezonului Capricornului, aducând o energie de disciplină, practicitate și orientare către obiective, care îi avantajează enorm pe cei născuți sub acest semn. Capricornii excelează în planificarea și strategia financiară, iar această perioadă le amplifică capacitatea de a lua decizii inteligente, pe termen lung.

Munca lor asiduă, răbdarea și abordarea metodică sunt de așteptat să ducă la avansări semnificative în carieră și stabilitate financiară. Energia este ideală pentru noroc și abundență, susținând deciziile îndrăznețe și stabilind o bază solidă pentru un succes durabil.

 

Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători

Cadouri pentru ea de Crăciun, în funcție de zodie. Sfaturi ca să îți surprinzi partenera

