TEST IQ | Aceste două girafe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!

CANCAN.RO ți-a pregătiti un test de inteligență distractiv. Cele două girafe din imagine par identice, dar nu sunt. Ai la dispoziție 23 de secunde să le identifici pe toate. Spor la treabă!

Ești pregătit pentru următoarea provocare care îți va testa abilitățile de observare și cât de atent ești? Observă aceste două imagini cu o girafă care poartă ochelari. La prima vedere, ele pot părea identice, dar dacă le observi cu atenție, vei descoperi că există 3 diferențe ascunse în imagine

TEST IQ | Aceste două girafe par identice, dar nu sunt

Provocările tip ”găsește diferențele” au devenit extrem de populare în ultima vreme și nu este de mirare de ce. Sunt o modalitate distractivă de a-ți pune mintea în mișcare. Dacă ai stare să îți testezi abilitățile cognitive, iată o mică provocare pentru tine. Privește cu atenție cele două imagini. La prima vedere, vei avea cu siguranță impresia că aceste imagini sunt identice, dar ai grijă, pentru că nu sunt. Există trei mici diferențe ascunse între cele două imagini, iar tu trebuie să le găsești pe toate în doar 23 de secunde.

Diferențele pot fi oriunde, de exemplu în culori, forme sau chiar în poziționarea celor mai mici obiecte. Fii atent și concetrează-te. Timpul a expirat. Felicitările se îndreată către cei care au reușit să găsească cele trei greșeli. Pentru cei care nu le-au găsit încă, în imaginea de mai sunt am deslușit misterul.

Cum se măsoară nivelul IQ

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini.

