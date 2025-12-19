Acasă » Știri » Testul de fidelitate suprem! Ce promisiune i-a făcut George Clooney lui Amal?

Testul de fidelitate suprem! Ce promisiune i-a făcut George Clooney lui Amal?

De: Diana Cernea 19/12/2025 | 08:50
Testul de fidelitate suprem! Ce promisiune i-a făcut George Clooney lui Amal?
Sursa: Profimedia

După multe discuții, cei doi au stabilit o nouă limită în relația lor, iar Clooney un nou capitol în cariera lui. Actorul i-a promis soției lui, Amal, că nu va mai săruta nicio altă femeie — nici măcar în filme.

Pactul de fidelitate care a uimit Hollywoodul

George Clooney a povestit cu ani în urmă, într-un interviu pentru The New York Times, cum o scenă cu un sărut dintr-un film s-a încheiat brusc după ce regizorul a strigat: „Nu așa, George!” Actorul glumea pe atunci, spunând că aceea era „schema lui specială”, exact cum procedează și în viața reală. Dar vremurile în care starul american interpreta roluri de bărbați cuceritori în filme precum Up in the Air sau Intolerable Cruelty par să fi ajuns la final.

După o discuție serioasă cu soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, actorul de 64 de ani a decis să nu mai sărute alte femei pe ecran — o hotărâre pe care a confirmat-o pentru Daily Mail.

„Încerc să urmez exemplul lui Paul Newman: «Gata, nu mai sărut nicio altă femeie»”, a spus Clooney. Mai mult, actorul a explicat că plănuiește să caute roluri diferite, renunțând la imaginea de Don Juan care l-a caracterizat în mare parte din cele peste cincizeci de filme și reclame în care a apărut. Decizia are legătură și cu vârsta: „Când am făcut 60 de ani, i-am spus soției că încă pot juca baschet cu băieți de 25 de ani. Patru ani mai târziu încă rezist, sunt în formă. Dar peste 25 de ani voi avea 85. Nu contează câte batoane cu granola mănânci, realitatea vârstei se simte.”

„Cel mai sexy bărbat în viață” a devenit un familist convins

George Clooney a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” de două ori – în 1997 și în 2006. Celebrul actor a fost considerat mult timp cel mai râvnit burlac de la Hollywood, până când s-a căsătorit cu Amal, în urmă cu doi ani. Ei au împreună doi copii în vârstă de 7 ani: gemenii Ella și Alexander. Clooney a declarat în repetate rânduri că și-a dorit copii mai târziu tocmai ca să-și trăiască tinerețea din plin.

Familia locuiește din 2021 într-o fermă din sudul Franței. Clooney își dorește ca fiul și fiica lui să crească departe de „cultura Hollywoodului”. „În Franța, oamenilor nu le pasă de celebritate. Nu vreau ca ai mei să se teamă de paparazzi sau să fie comparați cu alți copii de vedete.”

În 2025, actorul este așteptat să revină pe ecrane în Ocean’s 14, alături de Brad Pitt, Matt Damon și Julia Roberts. Ultimul lui sărut notabil dintr-un film a fost chiar cu Julia Roberts, în comedia Ticket to Paradise (2022). Julia a descris scena cu umor: „A fost ridicol. E ca și cum ți-ai săruta cel mai bun prieten. Ne-a bufnit râsul de atâtea ori încât am avut nevoie de 79 de duble.”

CITEȘTE ȘI:

Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura

Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut scrie de Obama sau Biden
Showbiz internațional
Donald Trump a postat mesaje jignitoare sub portretele unor foști președinți americani, la Casa Albă. Ce a putut…
Au fost publicate rezultatele autopsiei lui Rob Reiner. De ce au murit, de fapt, regizorul și soția sa
Showbiz internațional
Au fost publicate rezultatele autopsiei lui Rob Reiner. De ce au murit, de fapt, regizorul și soția sa
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca
Gandul.ro
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025....
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
Digi24
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul loc nu e nici București, nici Cluj-Napoca
Gandul.ro
TOP 10 | Cele mai bogate orașe din România pe final de 2025. Pe primul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Aceste două girafe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două girafe par identice, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!
Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: ...
Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: „Vineri liber!”
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Afecțiunea care l-a făcut să topească 30 de kilograme
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Afecțiunea care l-a făcut să topească 30 de kilograme
Program TV 19 decembrie 2025. Vocea României, Superliga şi filmul „Liceenii”, în grilă la sfârşit ...
Program TV 19 decembrie 2025. Vocea României, Superliga şi filmul „Liceenii”, în grilă la sfârşit de săptămână
Doliu în România! Mircea Coșa a murit, după ce fusese internat la Floreasca
Doliu în România! Mircea Coșa a murit, după ce fusese internat la Floreasca
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și ...
Cum arată acum Carmen Movileanu. În anii ’90, era mai mai îndrăgită știristă de la TVR și vocea „Teleenciclopedia”
Vezi toate știrile
×