Testul de fidelitate suprem! Ce promisiune i-a făcut George Clooney lui Amal?

După multe discuții, cei doi au stabilit o nouă limită în relația lor, iar Clooney un nou capitol în cariera lui. Actorul i-a promis soției lui, Amal, că nu va mai săruta nicio altă femeie — nici măcar în filme.

Pactul de fidelitate care a uimit Hollywoodul

George Clooney a povestit cu ani în urmă, într-un interviu pentru The New York Times, cum o scenă cu un sărut dintr-un film s-a încheiat brusc după ce regizorul a strigat: „Nu așa, George!” Actorul glumea pe atunci, spunând că aceea era „schema lui specială”, exact cum procedează și în viața reală. Dar vremurile în care starul american interpreta roluri de bărbați cuceritori în filme precum Up in the Air sau Intolerable Cruelty par să fi ajuns la final.

După o discuție serioasă cu soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, actorul de 64 de ani a decis să nu mai sărute alte femei pe ecran — o hotărâre pe care a confirmat-o pentru Daily Mail.

„Încerc să urmez exemplul lui Paul Newman: «Gata, nu mai sărut nicio altă femeie»”, a spus Clooney. Mai mult, actorul a explicat că plănuiește să caute roluri diferite, renunțând la imaginea de Don Juan care l-a caracterizat în mare parte din cele peste cincizeci de filme și reclame în care a apărut. Decizia are legătură și cu vârsta: „Când am făcut 60 de ani, i-am spus soției că încă pot juca baschet cu băieți de 25 de ani. Patru ani mai târziu încă rezist, sunt în formă. Dar peste 25 de ani voi avea 85. Nu contează câte batoane cu granola mănânci, realitatea vârstei se simte.”

„Cel mai sexy bărbat în viață” a devenit un familist convins

George Clooney a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață” de două ori – în 1997 și în 2006. Celebrul actor a fost considerat mult timp cel mai râvnit burlac de la Hollywood, până când s-a căsătorit cu Amal, în urmă cu doi ani. Ei au împreună doi copii în vârstă de 7 ani: gemenii Ella și Alexander. Clooney a declarat în repetate rânduri că și-a dorit copii mai târziu tocmai ca să-și trăiască tinerețea din plin.

Familia locuiește din 2021 într-o fermă din sudul Franței. Clooney își dorește ca fiul și fiica lui să crească departe de „cultura Hollywoodului”. „În Franța, oamenilor nu le pasă de celebritate. Nu vreau ca ai mei să se teamă de paparazzi sau să fie comparați cu alți copii de vedete.”

În 2025, actorul este așteptat să revină pe ecrane în Ocean’s 14, alături de Brad Pitt, Matt Damon și Julia Roberts. Ultimul lui sărut notabil dintr-un film a fost chiar cu Julia Roberts, în comedia Ticket to Paradise (2022). Julia a descris scena cu umor: „A fost ridicol. E ca și cum ți-ai săruta cel mai bun prieten. Ne-a bufnit râsul de atâtea ori încât am avut nevoie de 79 de duble.”

