Roma va impune o nouă taxă pentru vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice. Când intră în vigoare măsura

Începând cu 7 ianuarie, turiștii care vizitează Fontana di Trevi din Roma ar putea fi nevoiți să plătească o taxă de intrare de doi euro.

Accesul pentru rezidenții romani, însă, va rămâne gratuit, conform primelor informații publicate de presa italiană. După cum relatează ANSA, introducerea unei taxe pentru unul dintre simbolurile Capitalei Italiei ar face parte dintr-un proiect de reglementare a fluxurilor turistice și de îmbunătățire a serviciilor dedicate vizitatorilor. În ultimele 12 luni, în zona Fontana di Trevi a fost introdusă o cotă de vizitatori, cu o limită maximă de 400 de persoane prezente în același timp. Odată cu posibila adoptare a noii taxe, autoritățile ar urma să amenajeze două benzi separate: una pentru cetățenii romani și cealaltă pentru turiști, aceștia din urmă putând folosi și carduri de credit pentru plată.

Măsura este susținută de administrația locală și ar urma să aducă la bugetul orașului sume importante. Potrivit estimărilor citate de presa italiană, încasările ar putea ajunge la aproximativ 20 de milioane de euro pe an.

Taxă pentru vizitarea Fontana di Trevi din Roma

Decizia a fost inițiată de Alessandro Onorato, consilier pentru turism și mari evenimente al Romei, și a fost susținută de administrația orașului. Scopul principal este protejarea și conservarea celui mai mare și mai cunoscut monument de tip fântână din Roma, o capodoperă a barocului târziu realizată de arhitectul Nicola Salvi.

După publicarea știrii de către ANSA, surse de la Capitoliul din Roma (Colle Campidoglio) au clarificat că „aceasta este doar o ipoteză de lucru“ pe care administrația, după cum se știe, o ia în considerare de ceva vreme. Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost stabilite date exacte”.

Codacons, asociația italiană a agențiilor de turism, se opune măsurii. „Ne-am opus întotdeauna monetizării monumentelor, piețelor, fântânilor și siturilor de interes istoric și cultural”, se arată într-un comunicat, „și credem că introducerea intrării cu plată este în detrimentul turiștilor, care ar trebui să se poată bucura gratuit de frumusețea Romei.

