Când apare filmul despre viața Melaniei Trump. Soția lui Donald Trump a ales să își spună povestea „pentru că subiectul are o consecință istorică”

Amazon a publicat primul trailer pentru documentarul despre Melania Trump care urmează să fie lansat anul viitor.

Filmul, intitulat simplu „MELANIA”, o va urmări pe prima doamnă a SUA în cele 20 de zile dinaintea învestirii soțului său în funcția de președinte în 2025 și oferă un „acces fără precedent” la eveniment și promite să ofere „filmări exclusive care surprind întâlniri critice, conversații private și elemente nemaivăzute până acum”. „Martori la istoria în formare” este sloganul producției, notează The Guardian.

Este, de asemenea, o revenire în forță pentru regizorul căzut în dizgrație Brett Ratner, care a fost acuzat de abuz sexual de către mai multe femei în 2017. Cineastul s-a mutat în Israel în 2023 și s-a autointitulat „mândru sionist” pe Instagram la acea vreme. El este cunoscut ca fiind un prieten apropiat al lui Benjamin Netanyahu.

Trailerul îl prezintă pe Donald Trump în timp ce Melania îl asistă în fața camerei. „Moștenirea mea cea mai importantă va fi cea de pacificator”, spune el, înainte ca ea să adauge „pacificator și unificator”.

Ce prezintă filmul despre Melania Trump

Se pare că Amazon a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru drepturile documentarului, pe care Melania Trump l-a conceput inițial în noiembrie 2024, și va lansa, de asemenea, un serial documentar în trei părți care îi prezintă viața călătorind între New York, Washington DC și Palm Beach.

„Cele 20 de zile din viața mea, care precedă învestirea, constituie un moment rar și definitoriu – unul care justifică o grijă meticuloasă, integritate și măiestrie fără compromisuri”, a declarat ea pentru Fox News, unde trailerul a fost distribuit pentru prima dată în exclusivitate. „Sunt mândră să împărtășesc acest moment foarte specific al vieții mele – 20 de zile de tranziție și planificare intensă – cu cinefilii și fanii din întreaga lume”, a spus Melania Trump.

Filmul de 104 minute este programat să apară în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026, având apariția în cinematografele din America de Nord, America de Sud, Asia, Europa, Israel, Emiratele Arabe Unite.

Prima doamnă a spus că povestea „nu a fost niciodată spusă și, deoarece subiectul este important din punct de vedere istoric, a fost obligatoriu pentru mine să produc un film de cel mai înalt standard cinematografic, potrivit pentru cinematografele din întreaga lume”.

