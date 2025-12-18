Acasă » Știri » Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului! Proiecție de film + concert live

De: Alina Drăgan 18/12/2025 | 08:10
Magia universului Frozen prinde viață pe scena de la Sala Palatului /Foto: Facebook

Magia sărbătorilor de iarnă vine pe scena de Sala Palatului în data de 18 decembrie, în cadrul unui dublu eveniment. Filmul „Frozen – Regatul de Gheață” va fi proiectat în întregime, acompaniat live de Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta dirijorului Andrei Ștefan Racu.

Iubitorii universului Diseny, dar și cei ai muzicii au parte de un eveniment de excepție astăzi, 18 decembrie. Celebra producție Frozne prinde o nouă formă de viață pe scena de la Sala Palatului.

„În preajma Crăciunului, Sala Palatului se transformă într-un adevărat tărâm al bucuriei: ateliere pentru copii, surprize de iarnă și întâlnirea cu Moș Crăciun!
Un cadou perfect de sărbători pentru întreaga familie – o experiență Disney spectaculoasă, plină de emoție, muzică și magie!” se arată în prezentarea evenimentului.

Film cu orchestră live

Astăzi, 18 decembrie, la Sala Palatului din București are loc spectacolul Disney – „Frozen – Regatul de gheată – Film cu Orchestra Live. Evenimentul începe la ora 19:00 și aduce în fața publicului celebra peliculă, dar și artiști de renume.

Filmul „Frozen – Regatul de Gheață” va fi proiectat în întregime, acompaniat live de Orchestra Simfonică Valahia, sub bagheta dirijorului Andrei Ștefan Racu. De asemenea, pe scenă vor urca și mulți alți artiști. Printre ei se numără Alina Sorescu, soprana Ana Cebotari și tenorii Vlad Miriță și Alin Stoica.

Artiștii vor aduce la viață melodiile de neuitat: „Let It Go”, „Do You Wanna Build a Snowman?”, „Love Is an Open Door” și multe altele.

Evenimentul promite să fie unul de excepție în care atât părinții cât și cei mici vor avea ce vedea. Biletele sunt disponibile în mediul online și pornesc de la 90 de lei.

