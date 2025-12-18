BANC | „Gogule, de ce ai rupt logodna cu Lenuța?”

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

– Gogule, de ce ai rupt logodna cu Lenuța?

– I-am spus că am un unchi bogat.

– Și?

– Și acum, ea e mătușa mea!

Alte bancuri amuzante

Se însoară Bulă

Bulă se însoară cu o americancă. Înainte de prima noapte, tatăl îi dă niște sfaturi băiatului:

– Bulă, pentru început ia-o în brațe și du-o în pat, ca să îi arăți cât de puternică este România.

– Bine tată, așa o să fac!

– Pe urmă, dezbracă-te și arată-i cât de frumoasă este România!

Din altă cameră, se aude glasul bunicului:

– Iar apoi, rezolvă-te singur, ca să-i arăți că România este independentă și nu are nevoie de ajutorul Americii!

Bulă și Bubulina, plimbare în parc

Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așează în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Bulă, ce frumos cântă greierii!

El, nervos, îi spune cu o voce iritată:

– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

Bulă și automatul de cafea

Bulă vede un automat de cafea, se apropie de el și bagă o fisă. Deodată, apare un pahar și începe să curgă cafea. Bulă ia paharul, îl bea și mai bagă o fisă. Din nou apare un pahar, curge cafeaua, o bea și acțiunea se repetă de mai multe ori. Până când în spatele lui se formează o coadă destul de mare. La un moment dat, o bătrână îl întreabă pe Bulă:

– Domnule, ne lăsați și pe noi să bem o cafea, că de o oră stăm la coadă?

– Ce vrei, femeie?! Ți-este ciudă că câștig?!”

Bulă și știucile

– Bulă, mai știi ştiucile alea pe care le-ai prins asta vară, când ai fost la pescuit cu prietenul tău, Ștrulă?

– Sigur că da, Bubulino.

– Ei bine, una dintre ele tocmai a sunat să te anunţe că ai devenit tată!

