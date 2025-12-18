Acasă » Știri » (P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare!

De: Redacția CANCAN 18/12/2025 | 17:12
O nouă zi mare pentru fotbalul românesc, un nou Super Drop marca Superbet! Joi, Universitatea Craiova luptă cu șanse mari la obținerea primei calificări din istorie din grupele unei competiții europene, iar Superbet marchează momentul așa cum se cuvine: cotă 2.00 în loc de 1.10 pentru îndeplinirea obiectivului de către elevii lui Filipe Coelho. Pe bune, cota e disponibilă pentru toată lumea!

Superbet, locul în care 1.10 devine 2.00!

Sezonul european istoric al „juveților”, început cu Mirel Rădoi pe bancă și continuat cu Filipe Coelho și marea victorie în fața nemților de la Mainz, continuă joi, de la ora 22:00, cu o deplasare la Atena, cu AEK. Oltenii au șapte puncte și, conform specialiștilor, șanse de 96% de a merge în faza următoare din Conference League! O performanță istorică, sinonimă cu primul astfel de moment din întreaga existență a clubului oltean, cu Superbet pe piept și cu sute de mii de fani trăind la maximum din fața televizoarelor.

Cum poți fi parte din fila de istorie? Pe Superbet găsești o Cotă Mărită de 2.00 pentru calificarea oltenilor, cotă mărită de la…1.10! Sună suprarealist? Poate că da, dar, dacă ne cunoști și ne urmărești, știi că Super Dropurile au devenit o obișnuință pentru liderul pieței de pariuri sportive din România!

Ești convins? Ce ai zice dacă ștacheta ajunge și mai sus? Între 22:30 și 23:00 ești provocat să găsești Boostul. Pentru că mai primești 100 de lei la pauza meciului pe care Universitatea Craiova îl joacă la Atena!

