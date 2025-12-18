Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul

Totul a început în online și s-a mutat rapid în viața reală! Ramona Olaru și Rareș, tânărul care a devenit viral după flirtul pe care l-a înaintat în online către vedeta Antena 1, s-au întâlnit după o serie lungă de replici pe TikTok. Bărbatul nu a venit cu mâna goală la primul date și e pus serios pe treabă: vrea s-o cucerească!

Totul a început de la o serie de clipuri postate pe TikTok, unde Ramona și Rareș au schimbat replici savuroase, dedicații muzicale și aluzii care au încins rețelele sociale. Un videoclip recent, publicat de Ramona sub formă de duet, o arată pe aceasta ascultând emoționată o dedicație făcută de Rareș. Tânărul face playback pe o piesă de-ale lui Nicu Paleru, și îi transmite vedetei că „a băgat motorină de 50 de lei și că se îndreaptă spre inima ei”. Versurile melodiei spun:„Vreau să te iau, să vii în viața mea/ Din mine inima ți-aș da / e o părere, nu e un gând/ Înnebunesc / Hai lasă-mă să te iubesc”.

Ramona Olaru și bărbatul misterios de pe TikTok s-au întâlnit

De aici până la prima întâlnire oficială nu a mai durat mult. Și dacă și-au ținut fanii la curent cu situația lor prin replicile din online, cei doi le-au arătat și momentul mult așteptat al primei întâlniri. Ramona Olaru și Rareș s-au filmat în timp ce dansau împreună, dar nu doar atât! Vedeta TV a primit un buchet mare de flori de la tânăr și din filmare se poate observa cu zburdă de fericire alături de el. Fanii care sperau că flirtul din online se va muta în realitate s-au arătat de-a dreptul încântați de acest posibil nou cuplu. Rămâne de văzut dacă relația de prietenie începută pe TikTok va merge mai departe sau nu.

CITEȘTE ȘI:

Ce cadou scump i-a făcut Aris Eram colegei Ramona Olaru! Fiul Andreei Esca nu s-a uitat deloc la bani

Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori