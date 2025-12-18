Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia asta”

Alina Pușcău (44 ani) vorbește, pentru prima oară, despre cum a pierdut 1 milion de dolari din cauza iubirii. Modelul internațional care i-a furat inima lui Vin Diesel dezvăluie care a fost greșeala vieții ei în relații.

Invitată în podcastul lui Ameri Nasrin, Alina Pușcău, care a fost curtata de bărbați celebri precum Vin Diesel, Leonardo DiCaprio și Gerard Butler, a vorbit despre relația de iubire care a costat-o un contract de 1 milion de dolari. Vedeta susține că acea experiență a fost trauma care a urmărit-o întreaga viață, după ce iubitul ei a părăsit-o și s-a căsătorit cu altcineva la doar trei săptămâni după despărțire.

„Am pierdut un contract de 1 milion de dolari și ce crezi, din cauza unui bărbat, care m‑a rănit și s‑a căsătorit în trei săptămâni cu altcineva. Am fost terminată. Eram amândoi virgini. Aveam 19 ani și el 26, a zis că se căsătorește virgin pentru că era de religie. Am plecat și apoi, la vreo un an, mi‑a zis că vrea să facă un contract, că eu făceam showroom. Și mă căuta să‑mi dea contractul acesta, pentru că Gissele era cea care terminase contractul. Și eu plângeam după ăla. Eu, tot timpul, așa am fost, când nu era cariera sau relația, întotdeauna mă duceam după bărbat, pierdeam cariera. Asta zicea și mama, și cu fostul meu: „lasă cariera, du‑te și căsătorește‑te”. Niciodată, ca femeie, să nu te lași pe tine, că dacă îți lași cariera. Și multe fete fac chestia asta, lași totul pentru un bărbat. Bărbatul nu este universul. Tu ești universul, tu ești iubirea, tu ești tot ceea ce Dumnezeu ți‑a dat. Nu trebuie să lași nimic pentru un bărbat. Bărbatul ăla care te vrea, te vrea și te va aprecia exact așa cum ești și vei crește cu el exact așa cum ești.”

Alina Puşcău nu l-a „iertat” nici pe Gerald Butler

Fosta concurentă de la Asia Express a povestit un episod tensionat cu Gerard Butler care a avut loc la o petrecere din cadrul Golden Globes. Momentul a devenit unul tensionat, după ce actorul ar fi făcut remarci care au deranjat-o pe româncă.

Spiritele s-au încins în timpul unei discuții în care actorul vorbea despre un film realizat alături de Jamie Foxx. Butler i-ar fi reproșat Alinei că nu s-a uitat la producția respectivă, subliniind că „toată lumea s-a îndrăgostit de el” după acel rol.

„I-am dat o palmă, încă una, şi l-am luat de cravată şi i-am spus: În viața ta să nu-mi zici mie că sunt idioată!”, a povestit Alina Puşcău în cadrul podcastului.

