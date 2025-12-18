Acasă » Știri » Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: ”A fost primul și singurul sărut”

Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: ”A fost primul și singurul sărut”

De: Denisa Iordache 18/12/2025 | 20:45
Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: ”A fost primul și singurul sărut”
Prima declarație a celei care a fost prinsă alături de șeful ei la concertul Coldplay

Cazul care a făcut înconjurul lumii și a ținut primele pagini preț de câteva zile revine în prim-plan. Femeia care a fost prinsă alături de șeful său în timpul unui concert Coldplay a făcut primele declarații. Ce răspuns le-a oferit tuturor celor care au judecat-o? Toate detaliile în articol!

Un moment care părea inocent pe ecranele gigantice de la un concert Coldplay s-a transformat într-un scandal viral internațional în vara acestui an, după ce o cameră a surprins doi colegi de top dintr-o companie tech în ipostaze mult prea intime pentru un eveniment public. Kristin Cabot, șefa departamentului de HR la Astronomer, și Andy Byron, CEO-ul companiei, au fost surprinși pe „kiss cam” în timp ce se îmbrățișau în tribunele unui concert lângă Boston.

Prima replică a infidelei de la concertul Coldplay

Imaginile cu cei doi au făcut valuri la nivel internațional și le-au adus multe critici. După 5 luni de la evenimentul care le-a schimbat total viața ambilor protagoniști, femeia a oferit primele declarații și le-a oferit o replică celor care au judecat-o.

Ea a mărturisit că a plătit cu vârf și îndesat pentru această greșeală comisă, spusă ea, în timpul unei stări de ebrietate.

„Am făcut o greșeală. Dar nu meritam să fiu amenințată cu moartea pentru asta. A fost primul și singurul sărut. Am luat o decizie proastă, am băut câteva pahare, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu. Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. Acesta este prețul pe care am ales să-l plătesc”, a declarat ea pentru The New York Times.

Mai mult, incidentul nu s-a răsfrâns doar asupra ei, dar și a copiilor săi. Cei mici au simțit pe propria piele cum viața lor a fost dată peste cap.

„Copiii mei se temeau că o să fim uciși. Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci tăcerea celor care mă cunoșteau și au ales să dispară”, a adăugat Kristin Cabot.

CITEȘTE ȘI:

Soțul șefei de la HR, prinsă cu CEO-ul la concertul Coldplay, face primele declarații. Răsturnare de situație!

CEO-ul surprins cu amanta la concertul Coldplay, un adevărat loverboy. Cu cine își mai înșela soția și pe șefa de la HR

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele deciziei
Știri
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele deciziei
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 decembrie, de la ora 15.00
Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul ...
Avantajul pe care îl are Wiz Khalifa, după sentința definitivă din România. Cum ar putea fenta rapperul închisoarea
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele ...
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să își schimbe numele. Motivul incredibil din spatele deciziei
O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de ...
O femeie a fost dată dispărută când avea doar 3 ani. Ireal unde a fost găsită după mai bine de patru decenii
Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă ...
Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă doar circ”
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir
Vezi toate știrile
×