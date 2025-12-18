Prima reacție a directoarei HR, prinsă cu șeful la concertul Coldplay: ”A fost primul și singurul sărut”

Cazul care a făcut înconjurul lumii și a ținut primele pagini preț de câteva zile revine în prim-plan. Femeia care a fost prinsă alături de șeful său în timpul unui concert Coldplay a făcut primele declarații. Ce răspuns le-a oferit tuturor celor care au judecat-o? Toate detaliile în articol!

Un moment care părea inocent pe ecranele gigantice de la un concert Coldplay s-a transformat într-un scandal viral internațional în vara acestui an, după ce o cameră a surprins doi colegi de top dintr-o companie tech în ipostaze mult prea intime pentru un eveniment public. Kristin Cabot, șefa departamentului de HR la Astronomer, și Andy Byron, CEO-ul companiei, au fost surprinși pe „kiss cam” în timp ce se îmbrățișau în tribunele unui concert lângă Boston.

Prima replică a infidelei de la concertul Coldplay

Imaginile cu cei doi au făcut valuri la nivel internațional și le-au adus multe critici. După 5 luni de la evenimentul care le-a schimbat total viața ambilor protagoniști, femeia a oferit primele declarații și le-a oferit o replică celor care au judecat-o.

Ea a mărturisit că a plătit cu vârf și îndesat pentru această greșeală comisă, spusă ea, în timpul unei stări de ebrietate.

„Am făcut o greșeală. Dar nu meritam să fiu amenințată cu moartea pentru asta. A fost primul și singurul sărut. Am luat o decizie proastă, am băut câteva pahare, am dansat și m-am comportat nepotrivit cu șeful meu. Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. Acesta este prețul pe care am ales să-l plătesc”, a declarat ea pentru The New York Times.

Mai mult, incidentul nu s-a răsfrâns doar asupra ei, dar și a copiilor săi. Cei mici au simțit pe propria piele cum viața lor a fost dată peste cap.

„Copiii mei se temeau că o să fim uciși. Cea mai mare durere nu sunt insultele străinilor, ci tăcerea celor care mă cunoșteau și au ales să dispară”, a adăugat Kristin Cabot.

