De: Daniel Matei 18/12/2025 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio continuă să fie convins că nu va ajunge niciodată pe scaunul de regizor. Actorul american, în vârstă de 51 de ani, a declarat și în trecut că nu ar putea niciodată să regizeze o peliculă, iar acum acesta își reiterează afirmația.

Mulți s-ar întreba care este motivul pentru care un actor cu atât de multă experiență și cu atât de mult succes nu s-ar încumeta să regizeze un film, dat fiind că este mai mult decât obișnuit cu rigorile de la Hollywood. Iar răspunsul este unul pe cât de evident, pe atât de surprinzător.

Prezent la evenimentul A Year in TIME, desfășurat la New York, actorul a profitat de ocazie pentru a-și întări afirmația anterioară potrivită căreia nu ar vrea să fie și regizoe..

„Unii oameni m-au întrebat dacă vreau să regizez Am spus: «Nu aș vrea niciodată să regizez». Nu aș putea face niciodată ceva apropiat de ceea ce face Martin Scorsese. De ce aș face asta?”, a spus Leonardo DiCaprio.

Actorul a declarat anterior pentru Variety în 2016 că se simțea „blestemat să nu lucrez probabil vreodată ca regizor” după ce a colaborat cu cineaști precum Scorsese și regizorul filmului „The Revenant”, Alejandro G. Iñárritu.

Leonardo DiCaprio colaborează din nou cu Martin Scorsese

DiCaprio, care a fost onorat la eveniment ca Artistul Anului 2025 de către TIME, a fost însoțit pe scenă de Scorsese pentru o conversație de 25 de minute. DiCaprio a spus că singurul „regret” pe care îl are în legătură cu colaborarea lor de-a lungul timpului este că nu și-a făcut mai mult timp să analizeze munca lui Scorsese în spatele camerei.

„Am fost atât de concentrat pe ceea ce am făcut (râde) ca actor… iei aceste decizii, interpretezi aceste personaje, încerci să pătrunzi în profunzimea sufletului lor cât de mult poți… Mi-ar fi plăcut să fiu mult mai curios, să văd ce faci în spatele camerei”, a spus actorul din Titanic.

DiCaprio și Scorsese sunt în faza de preproducție pentru a șaptea lor colaborare: o adaptare a romanului „What Happens at Night” pentru Apple Original Films. DiCaprio, care va juca alături de Jennifer Lawrence, a confirmat că filmările proiectului sunt programate să înceapă în februarie. Până atunci, DiCaprio se ține de ceea ce face cel mai bine: să-și rafineze abordarea față de personaj – și să dezbată cu Scorsese pe această temă pe parcurs.

„Cred că [procesul nostru de] colaborare este abilitatea de a avea o dezbatere timp de luni de zile… multe întrebări, multă vreme în care ne jucăm de-a avocatul diavolului despre o modalitate de a aborda lucruri care s-ar putea să nu fie cea mai evidentă direcție”, a explicat DiCaprio. „Facem asta acum în noul film și a fost absolut una dintre cele mai profunde experiențe de învățare.”

