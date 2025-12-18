Acasă » Știri » Știri externe » Imperiul Beckham, zdruncinat din interior! Ce tensiuni grave sunt în celebra familie

De: Daniel Matei 18/12/2025 | 14:31
Imperiul Beckham, zdruncinat din interior! Ce tensiuni grave sunt în celebra familie
Sursa foto: Profimedia
Continuă neînțelegerile dintre David și Victoria Beckham și fiul lor cel mare, Brooklyn. Se pare că tânărul, în vârstă de 26 de ani, este hotărât să își schimbe numele de familie în cazul în care părinții lui nu îi vor cere scuze soției sale, actrița Nicola Peltz.

Presa din Regat a relatat de luni de zile că familia Beckham a fost afectată de o serie de probleme cu Brooklyn. El și soția sa, Nicola Peltz, s-ar fi certat cu restul familiei și nu au participat la sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a lui David, la începutul acestui an.

În mijlocul acestei aparente neînțelegeri, presa scrie că Brooklyn  ar fi amenințat că, dacă soției sale nu i se cer scuze, atunci el va renunța numele de familie Beckham, scrie Corriere dello Sport.

„A trecut aproape un an de când Brooklyn a vorbit ultima dată cu părinții săi și, deși ei au încercat să construiască punți de legătură, el nu intenționează să se întâlnească cu ei până când nu își vor cere public scuze față de Nicola, dar știe că este puțin probabil să se întâmple asta. Își dorește un nou început în 2026, care include o transformare personală. El și Nicola au vorbit despre renunțarea la numele de familie Beckham și folosirea pur și simplu a numelui Peltz”, a declarat o sursă pentru presa britanică.

Sursa foto: Profimedia

Disensiuni serioase în familia Beckham

Sursa citată notează că Brooklyn ar fi amenințat că va lua numele soției sale, lucru care ar reprezenta o lovitură puternică pentru David, având în vedere că numele său de familie este un adevărat brand, la care a muncit zeci de ani.

„Brooklyn și Nicola simt că numele lor de familie este asociat cu disputa și vor să meargă mai departe. Nu mai au nevoie de numele de familie Beckham și ar dori ca viitorii lor copii să se numească Peltz. Evident, aceasta ar fi cea mai mare insultă la adresa lui David și Victoria. Ei au petrecut aproape 30 de ani construind brandul Beckham, iar dacă Brooklyn ar abandona numele de familie, nu ar mai exista cale de întoarcere. Se pare că acest lucru ar face ca înstrăinarea lor actuală să devină permanentă.

Visul Victoriei este ca ei să se împace. Știe că schimbarea numelui este doar modul lui Brooklyn de a-și face mesajul clar; este o altă modalitate prin care Brooklyn spune că nu vrea să facă parte din familia Beckham, iar ea tot nu înțelege. Tot ce își dorește este ca ei să vorbească din nou. În ciuda tuturor lucrurilor bune care s-au întâmplat familiei în 2025, a fost un an sfâșietor pentru Victoria  și nimic nu poate alina această durere”, a adăugat sursa.

