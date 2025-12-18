„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România

Filmul „MELANIA” ajunge pe marile ecrane din România începând cu 30 ianuarie 2026 și promite un acces fără precedent în culisele uneia dintre cele mai tensionate perioade politice din SUA. Documentarul urmărește, prin ochii Primei Doamne, cele 20 de zile dinaintea inaugurării prezidențiale din 2025, oferind publicului o perspectivă intimă asupra revenirii Melaniei Trump la Casa Albă.

„Călătoria mea remarcabilă spre a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”



„Istoria se pune în mișcare în cele 20 de zile ale vieții mele de dinaintea inaugurării prezidențiale SUA. Pentru prima dată, publicul din întreaga lume este invitat în cinematografe să urmărească desfășurarea acestui capitol crucial, o perspectivă privată, fără filtre a modului în care îmi croiesc drumul printre familie, afaceri și filantropie, în călătoria mea remarcabilă spre a deveni Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii”. – Prima Doamnă, Melania Trump

