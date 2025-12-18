Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la Institutul de Medicină Legală și înmormântat pentru a doua oară astăzi, 18 decembrie 2025. Nepoata fostului ministru al Justiției s-a ocupat de toate procedurile legale pentru ridicarea corpului și i-a spus adio pentru a doua oară mătușii ei. CANCAN.RO are imagini cu momentul în care aceasta a ajuns la mormântul Rodicăi Stănoiu, dar și cu gestul care a atras atenția.

Rodica Stănoiu a fost îngropată pentru a doua oară astăzi, în cimitirul Izvorul Nou, iar nepoata ei și cel care a fost partenerul de viață al regretatei și-au făcut apariția la mormânt. Vizibil afectată de momentul greu de dus și luându-și adio pentru a doua oară de la Rodica Stănoiu, nepoata acesteia i-a adus un buchet de flori pe care l-a așezat pe mormânt.

Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu

Alegerea florilor a atras atenția tuturor însă. Nepoata regretatei a adus un buchet de trandafiri roșii, ci nu florile cu care suntem obișnuiți când vine vorba de cei plecați dintre noi. Acest gest simbolizează dragostea eternă, respectul profund și amintirea vie a celui decedat, iar nepoata Rodicăi Stănoiu demonstrează că a ales cu mare atenție florile pe care i le-a adus regretatei.

Cei care optează pentru trandafiri atunci când vine vorba de o persoană decedată vor să transmită mesajul „te voi iubi pe veci”, dar și faptul că le poartă un respect profund celor trecuți la cele veșnice.

A doua înmormântare a Rodicăi Stănoiu a venit după efectuarea necropsiei, dispusă în contextul investigațiilor legate de moartea fostei demnitare.

Autoritățile judiciare au confirmat pentru CANCAN.RO faptul că decesul a fost cauzat de un stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic, iar stările morbide care au contribuit includ diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară (mai multe detalii puteți citi AICI).

