Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir

Joi, 18 decembrie, medici de la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” au finalizat necropsia Rodicăi Stănescu. Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției a fost ridicat de una dintre nepoatele moștenitoare. Avem imagini cu dușmanul cel mai de temut al „iubițelului” cu 50 de ani mai tânăr.

Au trecut 3 zile de când Rodica Stănoiu a fost deshumată pentru efectuarea necropsei. Reamintim că judecătorii au deschis un dosar de moarte suspectă după ce apropiații fostului ministru s-au plâns că iubitul cu 50 de ani mai tânăr i-ar fi grăbit sfârșitul. De asemenea, suspiciunile au fost susținute de faptul că Rodica Stănoiu a fost înmormântată fără autopsie și fără slujbă religioasă – vezi AICI detalii.

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la IML și reînhumat

În urmă cu puțin timp, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la IML de către o firmă de pompe funebre, procedură care a fost asistată de una dintre nepoatele fostei demnitare, apoi transportat la cimitirul Izvorul Nou din Capitală, unde a fost reînhumat – vezi AICI imagini.

Potrivit surselor judiciare contactate de CANCAN.RO, rezultatele necropsiei IML indică faptul că Rodica Stănoiu a murit din cauza unui stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic. De asemenea, fostul ministru suferea de diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară gravă, boli care ar fi contribuit la tragedie.

Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare

L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri