Acasă » Știri » Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir

Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 14:05
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu. Cum a fost surprinsă la cimitir
Ea e nepoata care luptă pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Joi, 18 decembrie, medici de la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” au finalizat necropsia Rodicăi Stănescu. Trupul neînsuflețit al fostului ministru al Justiției a fost ridicat de una dintre nepoatele moștenitoare. Avem imagini cu dușmanul cel mai de temut al „iubițelului” cu 50 de ani mai tânăr. 

Au trecut 3 zile de când Rodica Stănoiu a fost deshumată pentru efectuarea necropsei. Reamintim că judecătorii au deschis un dosar de moarte suspectă după ce apropiații fostului ministru s-au plâns că iubitul cu 50 de ani mai tânăr i-ar fi grăbit sfârșitul. De asemenea, suspiciunile au fost susținute de faptul că Rodica Stănoiu a fost înmormântată fără autopsie și fără slujbă religioasă – vezi AICI detalii.

Trupul Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la IML și reînhumat

În urmă cu puțin timp, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost ridicat de la IML de către o firmă de pompe funebre, procedură care a fost asistată de una dintre nepoatele fostei demnitare, apoi transportat la cimitirul Izvorul Nou din Capitală, unde a fost reînhumat – vezi AICI imagini.

Potrivit surselor judiciare contactate de CANCAN.RO, rezultatele necropsiei IML indică faptul că Rodica Stănoiu a murit din cauza unui stop cardio-respirator, cu antecedente de infarct miocardic. De asemenea, fostul ministru suferea de diabet zaharat și ateromatoză, o afecțiune vasculară gravă, boli care ar fi contribuit la tragedie.

 

Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare

L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Știri
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Știri
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la…
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Gandul.ro
Așteptăm zăpada, dar temperaturile cresc. ANM pentru Gândul: „Vom avea și precipitații, foarte slabe cantitativ”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
O mână de oameni la ceremonia de reînmormântare a Rodicăi Stănoiu. Primele imagini
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Din ce face bani campioana României care a trăit 3 ani în gara de Nord. A fost la un pas de moarte
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ...
Rodica Stănoiu, din nou înmormântată, după necropsie. Trupul neînsuflețit al fostului ministru, ridicat de la INML
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată! Românii, surprinși de prețuri
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
Rețeta de pește umplut a măicuțelor de la Moldovița. Se mănâncă de Daniil Sihastru
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
De ce ni se face pielea de găină? Ce este, de fapt, ”fenomenul”
Vezi toate știrile
×