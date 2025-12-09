Acasă » Știri » Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi”

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 21:30
Moartea Rodicăi Stănoiu continuă să fie învăluită în mister. Fostul ministru al Justiției a murit în urmă cu o săptămână, la 86 de ani, însă nici până acum cauzele decesului său nu au fost făcute publice. După scenele ciudate de la înmormântarea acesteia, noi informații dau peste cap toată ancheta. În ultimele zile din viață, Rodica Stănoiu ar fi fost internată la Obregia, unde a ajuns subnutrită, în stare de confuzie mentală și bătută. 

Rodica Stănoiu a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Cauzele oficiale ale decesului fostului ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase rămân învăluite în mister, însă există anumite indicii care sugerează o degradare fizică și psihică în ultimele zile de viață.

Ce scrie pe fișa medicală a Rodică Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Pe data de 3 octombrie 2025, Monica Stănoiu ar fi fost internată la spitalul Obregia și a fost externată patru zile mai târziu. Potrivit strictsecret.ro, fostul ministru al Justiției a ajuns acolo într-o stare deplorabilă, ”subnutrită și cu sindrom posttraumatic din lovire”. Rodica Stănoiu ar fi suferit o lovitură la cap și era vânătă la un ochi.

Monica Stănoiu ar fi fost dusă la spital de către nepoata ei, însă trei zilei mai târziu a fost externată. Cel care a grăbit plecarea ei din spital a fost chiar ”iubitul mafiot” cu 50 de ani mai tânăr, așa cum era numit de către prietenele fostului ministru, care ar fi avut de gând să pună mâna pe averea fostului ministru. Și nu oricum. Cu presiuni și amenințări asupra personalului medical.

“6.10, orele 9: Pe secție s-a prezentat concubinul cu mama sa, împreună cu anume Tache Emilia cerând externarea pacientei. Au făcut poze și video la spital, cu presiuni și amenințări asupra personalului medical. Asistenta a chemat ofițerul de pază ca să îi evacueze, iar ei au plecat. Agitație în cursul serii a pacientei.

7.10, cerere de externare, la orele 16.00: semnătura Rodica Stanoiu, plus a lui Marius Calotă, prieten familie, plus Calotă Neli Ecaterina. Diagnostic pe sindrom postcomoțional, plus semne de bătrânețe. Contuzie la cap, cauza neprecizată. Recomandare de mers cu sprijin, apoi continuare medicație prescrisă.

Examen psihiatric: constatarea stării de confuzie, fără alte remarci. Fluxul verbal diminuat. Fără idei de suicid. Nepoata afirmă că a început să aibă relații cu bărbați mai tineri, să trimită poze”, se arată în fișa medicală a Rodicăi Stănoiu.

Informațiile menționate mai sus au fost confirmate chiar de Emilian Stănișor, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), cel care în ziua înternării a făcut un îndemn de solidaritate pe o rețea de socializare.

„Bună ziua tuturor. Vreau să vă informez că dna Stănoiu este grav bolnavă, fiind internată la spitalul Obregia pe secția 6 neuropsihiatrie. Doctor Eduard Motaescu – care este și directorul medical al spitalului. A fost dusă inițial la spitalul Floreasca de la dr. Păun Sorin cu mașina consudă de un individ pe nume Marius Calotă.

Prezența acestuia pe lângă doamnă a fost apreciată de medici ca fiind nocivă. De asemenea, se impune o asistență medicală de specialitate PERMANENTĂ!”, se arată în mesajul publicat de Emilian Stănișor, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică

