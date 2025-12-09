Acasă » Exclusiv » Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică

Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică

De: Delina Filip 09/12/2025 | 19:47
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu câteva zile, Rodica Stănoiu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră Fostul ministru al Justiției a fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, din Dristor, iar cei care au cunoscut-o și apreciat-o au venit să-i aducă un ultim omagiu. Ceremonia de înmormântare a fost aparte, complet diferită de tiparul obișnuit al ceremoniilor religioase. În locul unei slujbe clasice, momentul despărțirii a fost marcat prin colinde, care au răsunat în memoria ei, creând o atmosferă solemnă, în apropierea Sărbătorilor de Iarnă. Mormântul a fost acoperit cu numeroase coroane de flori pe care erau transmise mesaje de omagiu și respect. CANCAN.RO are imaginile durerii!

În liniștea apăsătoare a cimitirului, mormântul Rodicăi Stănoiu pare să spună o poveste pe care puțini au cunoscut-o cu adevărat. O cruce simplă, flori care se ofilesc încet și liniștea rece a pietrelor păstrează amintirea unei femei care a trăit intens, a luptat, a iubit și a suferit în tăcere. Printre coroane și lumânări stinse, timpul pare să stea pe loc. Vântul mișcă ușor panglicile, iar fiecare petală căzută pare să ducă mai departe amintirea femeii care a dominat lumea politică.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mormântul fostului ministru, Rodica Stănoiu, acoperit de coroane cu flori

Departe de luminile scenei publice și de frământările vieții, aici a rămas doar liniștea, una grea, dar împăcată. Mesajele de pe coroanele funerare au fost pline de respect și recunoștință! „Un pios omagiu, stimată doamna ministru”, „Odihnă veșnică”, sunt câteva dintre mesajele transmise de cei care au apreciat-o pe fosta politiciană. Se pare că, în ciuda autorității pe care o impunea, Rodica Stănoiu a fost iubită de studentele ei care i-au trimis o coroană specială din trandafiri galbeni și roșii.

Mormântul Rodicăi Stănoiu a fost acoperit cu multe coroane de flori
Mormântul Rodicăi Stănoiu a fost acoperit cu multe coroane de flori

În ciuda puterii pe care a avut-o, dar și a statutului social, remarcăm crucea care este din lemn. Pe ea scrie data nașterii regretatului ministru 10.05.1939, dar și data în care a plecat la cele veșnice: 3.12.2025. Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. A fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, în urmă cu două zile, într-o slujbă cu mult fast.

Omagiul adus fostului Ministru al Justiției
Omagiul adus fostului Ministru al Justiției

Institutul de Cercetări Juridice a transmis un mesaj în care amintește rolul Rodicăi Stănoiu în dezvoltarea cercetării juridice din România. În comunicat, instituția arată că aceasta „și-a dedicat activitatea cercetării științifice riguroase, contribuind în mod substanţial la dezvoltarea criminologiei ca disciplină autonomă şi la aprofundarea studiilor privind politica penală, delincvenţa şi mecanismele de prevenţie”

Printre cei care și-au exprimat public regretul se numără și fostul ministru, Adrian Năstase. Acesta a transmis un mesaj plin de regret față de cea alături de care a lucrat mulți ani. „Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă și o parte din viața mea, așa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească și s-o ierte, dacă este cazul!”, a fost o parte din mesajul transmis de Adrian Năstase.

CITEȘTE ȘI: Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

ACCESEAZĂ ȘI: Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Exclusiv
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV
Exclusiv
Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș |…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă ...
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia ...
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă
Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă
Vezi toate știrile
×