Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică

În urmă cu câteva zile, Rodica Stănoiu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră Fostul ministru al Justiției a fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, din Dristor, iar cei care au cunoscut-o și apreciat-o au venit să-i aducă un ultim omagiu. Ceremonia de înmormântare a fost aparte, complet diferită de tiparul obișnuit al ceremoniilor religioase. În locul unei slujbe clasice, momentul despărțirii a fost marcat prin colinde, care au răsunat în memoria ei, creând o atmosferă solemnă, în apropierea Sărbătorilor de Iarnă. Mormântul a fost acoperit cu numeroase coroane de flori pe care erau transmise mesaje de omagiu și respect. CANCAN.RO are imaginile durerii!

În liniștea apăsătoare a cimitirului, mormântul Rodicăi Stănoiu pare să spună o poveste pe care puțini au cunoscut-o cu adevărat. O cruce simplă, flori care se ofilesc încet și liniștea rece a pietrelor păstrează amintirea unei femei care a trăit intens, a luptat, a iubit și a suferit în tăcere. Printre coroane și lumânări stinse, timpul pare să stea pe loc. Vântul mișcă ușor panglicile, iar fiecare petală căzută pare să ducă mai departe amintirea femeii care a dominat lumea politică.

Mormântul fostului ministru, Rodica Stănoiu, acoperit de coroane cu flori

Departe de luminile scenei publice și de frământările vieții, aici a rămas doar liniștea, una grea, dar împăcată. Mesajele de pe coroanele funerare au fost pline de respect și recunoștință! „Un pios omagiu, stimată doamna ministru”, „Odihnă veșnică”, sunt câteva dintre mesajele transmise de cei care au apreciat-o pe fosta politiciană. Se pare că, în ciuda autorității pe care o impunea, Rodica Stănoiu a fost iubită de studentele ei care i-au trimis o coroană specială din trandafiri galbeni și roșii.

În ciuda puterii pe care a avut-o, dar și a statutului social, remarcăm crucea care este din lemn. Pe ea scrie data nașterii regretatului ministru 10.05.1939, dar și data în care a plecat la cele veșnice: 3.12.2025. Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. A fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, în urmă cu două zile, într-o slujbă cu mult fast.

Institutul de Cercetări Juridice a transmis un mesaj în care amintește rolul Rodicăi Stănoiu în dezvoltarea cercetării juridice din România. În comunicat, instituția arată că aceasta „și-a dedicat activitatea cercetării științifice riguroase, contribuind în mod substanţial la dezvoltarea criminologiei ca disciplină autonomă şi la aprofundarea studiilor privind politica penală, delincvenţa şi mecanismele de prevenţie”

Printre cei care și-au exprimat public regretul se numără și fostul ministru, Adrian Năstase. Acesta a transmis un mesaj plin de regret față de cea alături de care a lucrat mulți ani. „Odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă și o parte din viața mea, așa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani. Dumnezeu s-o odihnească și s-o ierte, dacă este cazul!”, a fost o parte din mesajul transmis de Adrian Năstase.

