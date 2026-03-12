Cristina Pucean, dezvăluiri sfâșietoare despre moartea nepoțelului ei. Semnul pe care l-a primit în ziua tragediei

Cristina Pucean a trecut printr-o dramă cumplită în 2019, când nepotul ei, în vârstă de doar trei ani, a murit în urma unui incendiu care a distrus complet casa în care locuia familia.

Dansatoarea plecase cu câteva ore înainte de tragedie, fiind programată pentru un turneu de trei zile în Elveția, însă s-a întors de urgență imediat ce a aflat ce s-a întâmplat.

Cristina Pucean, dezvăluiri sfâșietoare despre moartea nepoțelului ei

Familia se mutase recent într-o locuință mai mare, care a fost cuprinsă rapid de flăcări. Copilul nu a murit din cauza arsurilor, ci după ce a inhalat o cantitate mare de fum. Cristina Pucean a povestit că tatăl ei a observat primul incendiul izbucnit în pod și a încercat să iasă afară, însă proteza dentară i-a căzut în momentul în care cumnata dansatoarei a încercat să îl ajute.

În acea clipă, copilul a fugit înapoi în casă, iar fumul inhalat i-a fost fatal. Un vecin a reușit să îl scoată în viață, însă starea lui era deja gravă, iar la spital nu a mai putut fi salvat.

„Când au deschis ușa să iasă în curte, i-a căzut proteza (n.r. tatălui ei). Atunci a căzut, iar copilul a fugit înapoi în casă (…) Ea (n.r. cumnata ei) s-a chinuit să îl ridice. Practic, nu a fost ars (..) A fost scos din casă, doar că apucase să inhaleze fum și nu a putut să îl mai salveze. Până la spital a trăit (…) L-au scos din casă după câteva minute. Pompierii când au venit a luat mai tare foc (…) Un vecin a intrat după el, a fost foarte rapid totul”, a povestit Cristina Pucean în cadrul unui podcast.

Semnul pe care l-a primit în ziua tragediei

Artista a spus că, în ziua tragediei, a avut mai multe senzații neobișnuite. Nepotul său, Raym, nu a ajutat-o la bagaje, deși o făcea de fiecare dată, iar aceasta și-a pregătit doar haine negre pentru turneu, lucru care i s-a părut neobișnuit. Înainte să plece, copilul i-a spus „Pa”, un gest pe care nu îl făcuse niciodată până atunci.

„Nu avea, pur și simplu, nimic. Mi s-au întâmplat mult mai multe chestii. Practic, el nu m-a ajutat pe mine la bagaj. Era prima oară când nu mă ajuta (…) Stăteam trei zile în Elveția, că aveam trei evenimente și aveam doar haine negre. Ca niciodată, nu știu de ce mi-am făcut bagajul așa. Atunci mi-a zis „Pa”, până atunci nu mi-a zis niciodată. Mi s-a părut ciudat”, a mai spus dansatoarea.

