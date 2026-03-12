Bogdan de la Ploiești, reacție neașteptată după dezvăluirile făcute de Cristina Pucean. Mesajul public pe care l-a transmis

Bogdan de la Ploiești a oferit prima reacție publică după ce Cristina Pucean a vorbit despre motivele care au dus la despărțirea lor. Manelistul a lăsat garda jos și i-a transmis dansatoarei un mesaj lacrimogen.

Au trecut 6 luni de când Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit. După 4 ani de relație, vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că cei doi pozau în cuplul perfect. Se pare că în realitate lucrurile nu erau tocmai roz.

Bogdan de la Ploiești, prima reacție după declarațiile Cristinei Pucean

Recent, Cristina Pucean a decis să pună capăt tuturor speculațiilor și zvonurilor din spațiul public – referitoare la cauzele despărțirii lor. Dansatoarea a mărturisit că, odată cu trecerea timpului, dar și din cauza unor întâmplări mai puțin plăcute, încrederea în iubitul ei a început să se piardă treptat. După nenumărate certuri, despărțiri și împăcări, cei doi au ajuns la un numitor comun și au conștientizat că cel mai bine este să își vadă fiecare de drumul lui.

”Oricât te-ai iubi, trebuie să existe respect și încredere, iar eu nu mai aveam încredere. Am rămas prieteni, dacă ne vedem pe undeva ne salutăm, ne respectăm. Niciodată nu o să fim dușmani, nu avem de ce, chiar dacă unii și-ar dori să facem asta. El e acum cu viața lui, eu cu viața mea. Pur și simplu, nu a fost să fie. A fost frumoasă perioada, dar atât. Eu cred că o să îl iubesc toată viața și probabil și el. Iubire cum am avut noi nu se mai găsește. Am fost doi nebuni. (n.r. De cât timp nu v-ați mai văzut?) De trei luni”, a spus Cristina Pucean.

Cuvintele Cristinei Pucean nu au rămas fără ecou, iar BDLP a reacționat imediat. Pe o rețea de socializare, manelistul i-a transmis un mesaj în care dă de înțeles că a făcut pace cu trecutul, dar și că dansatoarea rămâne una dintre femeile pe care le va iubit toată viața lui.

„Dumnezeu să îți ofere tot ce este mai bun. Rămâi în sufletul meu toată viața”, a spus Bogdan de la Ploiești pe social media.

