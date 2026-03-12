Acasă » Știri » Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”

De: Irina Vlad 12/03/2026 | 18:02
Lumea muzicii din România este în doliu! Moartea fulgerătoare a lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, lasă un gol adânc în sufletele fanilor și al celor care l-au cunoscut și apreciat. Colegii de trupă au anunțat când și unde va fi condus pe ultimul drum regretatul artist. 

Joi, 12 martie, Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani, după o luptă grea cu o boală incurabilă. Artistul se numără printre cei care au făcut parte din trupă încă de la înființarea ei, adică din anul 1987.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, membrii trupei Holograf au anunțat că spectacolele programate în următoarea perioadă se vor desfășura conform programului anunțat.

„Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook

Cei care vor să își ia rămas bun de la Mugurel o pot face vineri, 13 martie, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus sicriul cu trupul său neînsuflețit. Sâmbătă, 14 martie, între orele 09:00 și 11:00, artistul va fi incinerat la Crematoriul Vitan Bârzești (strada Iuliu Hațieganu) din București.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1). La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu).

Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, se arată în mesajul trupei Holograf.

