Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul făcut de trupa Holograf: ”Nu va fi ușor!”

Lumea muzicii din România este în doliu! Moartea fulgerătoare a lui Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, lasă un gol adânc în sufletele fanilor și al celor care l-au cunoscut și apreciat. Colegii de trupă au anunțat când și unde va fi condus pe ultimul drum regretatul artist.

Joi, 12 martie, Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a încetat din viață la vârsta de 70 de ani, după o luptă grea cu o boală incurabilă. Artistul se numără printre cei care au făcut parte din trupă încă de la înființarea ei, adică din anul 1987.

Într-un mesaj pe o rețea de socializare, membrii trupei Holograf au anunțat că spectacolele programate în următoarea perioadă se vor desfășura conform programului anunțat.

„Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui.

Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a transmis Holograf pe rețelele de socializare.

Unde și când va fi condus pe ultimul drum Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf

Cei care vor să își ia rămas bun de la Mugurel o pot face vineri, 13 martie, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus sicriul cu trupul său neînsuflețit. Sâmbătă, 14 martie, între orele 09:00 și 11:00, artistul va fi incinerat la Crematoriul Vitan Bârzești (strada Iuliu Hațieganu) din București.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”. Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1). La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, se arată în mesajul trupei Holograf.

