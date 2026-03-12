Acasă » Știri » Ultima imagine cu Mugurel Iulian Vrabete de la Holograf, înainte să moară. Coincidența stranie

Ultima imagine cu Mugurel Iulian Vrabete de la Holograf, înainte să moară. Coincidența stranie

De: Denisa Crăciun 12/03/2026 | 10:49
Ultima imagine cu Mugurel Iulian Vrabete de la Holograf, înainte să moară. Coincidența stranie
Iulian Vrabete Sursa foto: Facebook

Este doliu în lumea muzicii. Basistul trupei Holograf, Mugurel Iulian Vrabete a murit. El a avut o carieră de zeci de ani și a avut un rol important în industria muzicii rock.

Mugurel Iulian Vrabete a fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți basiști din România. Acesta a făcut parte ani de zile din trupa Holograf. El s-a născut în București și a avut o carieră de succes.

Anunțul a fost făcut de Relu Bițulescu pe pagina sa de Facebook. Ulterior, trupa Holograf și-a schimbat imaginea de profil pentru a-i aduce un omagiu colegului lor. Ultima imagine apărută cu el în mediul online pare a fi o coincidență bizară. Trupa la care a cântat a postat pe 14 octombrie, anul trecut, chiar de ziua lui o imagine cu el pentru a-l sărbători.

Iulian Vrabete/ Sursa: Facebook
Iulian Vrabete/ Sursa: Facebook

Ultima imagine cu Iulian Vrabete

Mugurel Iulian Vrabete și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență. El s-a îndreptat spre chitara bas, cea care l-a definit în tot parcursul muzical. Acesta a pus bazele unei formații în anii ’70. Performanța de atunci l-a propulsat către alți artiști din București. Acesta a făcut parte din trupa Holograf chiar de la începuturile ei, adică din anul 1987. Încă de atunci și până în prezent, el a rămas basistul formației, iar el a contribuit la mai multe piese care au devenit rapid cunoscute și iubite de public. Împreună cu colegul său, Dan Bittman a pus bazele rockului melodic și au conturat stilul trupei prin influențe pop și balade, care au fost o inspirație pentru ascultători.

Moartea sa a zguduit toată lumea, mai ales că împlinise 70 de ani acum 6 luni, în luna octombrie. Coincidența stranie este că fix atunci, la aniversarea lui, a fost publicată și ultima imagine cu el. Postarea a fost făcută pe pagina de Facebook a trupei Holograf. Alături de imagine au apărut și câteva cuvinte. Ei au transmis atunci un sincer la mulți ani colegului lor și l-au descris ca fiind un om fantastic.

Astăzi ne sărbătorim președintele!
Mulți ani minunați cu sănătate si bucurii pentru un om fantastic.
La mulți ani, Domnule Iulian Vrabete !, a apărut în descrierea ultimei fotografii cu basistul.

