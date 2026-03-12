Acasă » Știri » Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune

De: Elisa Tîrgovățu 12/03/2026 | 11:49
Unde s-a angajat Greta Dan, după ce Măruță a fost dat afară de la Pro TV? Lucrează tot în televiziune
Cea mai cunoscută femeie din echipa lui Cătălin Măruță, Greta Dan, a făcut o schimbare majoră. După ce a încheiat colaborarea ca regizor de platou pentru emisiunea prezentatorului TV, ea a anunțat că de-acum va face parte din echipa show-ului „Vorbește lumea”.

Cariera profesională a Gretei Dan este într-o continuă dinamică. Astfel că, după ce emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe, regizoarea de platou s-a alăturat echipei matinale de la „Vorbește lumea”, proiect difuzat pe Pro TV.

Greta Dan este un nume de referință în spatele camerelor de filmat. Recent, a decis să facă pasul spre o nouă provocare. Așa a ajuns să colaboreze cu Andreea Caranda, producătoarea matinalului „Vorbește lumea”.

Noul proiect aduce o energie nouă

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Greta susține că unele transformări sunt esențiale pentru evoluția personală. Ea mărturisește că începuturile aduc cu sine o energie pozitivă, proaspătă și vin la pachet cu perspective diferite asupra muncii de televiziune.

Regizoarea de platou s-a declarat entuziasmată de noul proiect și de atmosfera din noul platou. Ea a mai spus că se simte integrată în noul colectiv. Cu alte cuvinte, este pregătită să ofere telespectatorilor cea mai bună experiență vizuală cu fiecare ediție a matinalului.

„Schimbările sunt lucruri necesare. Aduc energie nouă, perspective diferite și oameni pe care ajungi să îi iubești repede. Mă bucur că am început să fac ceea ce știu cel mai bine  la Vorbește lumea, într-o echipă cu energie și care are în spate o mână sigură. Iar cu @andreeacaranda la cârmă, știu că urmează un capitol fabulos Ne vedem în fiecare dimineața la 10:30”, a declarat Greta Dan pe rețelele de socializare.

Totodată, regizoarea de platou a primit mai multe mesaje de susținere din partea fanilor. Cei care o cunosc și o apreciază pe Greta i-au transmis felicitări și urări prin care își exprimă suportul față de ea, în noul proiect în care s-a implicat.

„M-am bucurat mult când am văzut că ești prezentă în spatele camerelor de filmat cu mai multe zile în urmă și era păcat ca datorită profesionalismului tău să nu mergi mai departe și acolo unde îți este locul. Ești minunată și locul tău e printre cei mai buni!!!”

„Felicitări și mult succes! De dragul dvs o să vizionez.”

