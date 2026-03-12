Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor

O femeie din Botoșani a murit în timp ce aștepta ca băiatul ei să iasă de la grădiniță. Livia Anton, o mamă de 29 de ani, și-a găsit sfârșitul în fața instituției în care se afla copilul, după ce anunțase că va veni să îl ia înainte de terminarea programului. Din nefericire, ultima dorință a Liviei a fost ca cel mic să poată pleca mai devreme de la ore pentru a petrece mai mult timp cu el. Moartea acesteia a fost fulgerătoare, iar nimeni nu a mai putut face nimic pentru a o salva.

În Botoșani, o tânără mămică a murit la doar 29 de ani. Sfârșitul tragic s-a petrecut chiar în timp ce își aștepta fiul minor să iasă de la grădiniță. Întâmplarea este una tragică, iar ultima sa cerere a fost ca ea și cel mic să petreacă mai mult timp împreună. Viața i s-a scurs în fața unității de învățământ preșcolar.

Moarte fulgerătoare

Liviei i s-ar fi făcut rău dintr-o dată și s-a așezat pe o bancă pentru a se liniști. Starea de rău a fost atât de gravă, încât aceasta a leșinat. Speriați, oamenii care treceau pe stradă au apelat imediat autoritățile, care s-au deplasat la fața locului. Totul s-a întâmplat extrem de rapid iar, atunci când au ajuns medicii, aceasta intrase în stop cardio-respirator. Totuși, se pare că aceste decese neașteptate s-au mai petrecut în familia tinerei, iar sora ei a pățit același lucru. Medicii au declarat că o boală cardiacă moștenită din familie ar fi cauza morții celor două femei. Totuși, Livia nu a avut probleme sau condiții medicale, iar poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Intervenția cadrelor medicale a fost în zadar:

Pacienta prezenta semne de activitate cardiacă, dar din păcate funcția respiratorie era inexistentă. S-au efectuat în continuu manevre de resuscitare și pe traseu și la UPU, a declarat medicul Daniela Amarande, din cadrul SJA Botoșani. La investigațiile de specialitate s-a descoperit lichid în zona pericardului. Posibil să fi suferit un infarct sau disecție de aortă. Era cianotică în zona superioară a corpului. Din păcate nu a avut nicio șansă, a mai spus un medic din cadrul UPU-SMURD.

