Acasă » Știri » Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor

Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor

De: Iancu Tatiana 12/03/2026 | 12:32
Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor
SURSA: Livia Anton/Facebook

O femeie din Botoșani a murit în timp ce aștepta ca băiatul ei să iasă de la grădiniță. Livia Anton, o mamă de 29 de ani, și-a găsit sfârșitul în fața instituției în care se afla copilul, după ce anunțase că va veni să îl ia înainte de terminarea programului. Din nefericire, ultima dorință a Liviei a fost ca cel mic să poată pleca mai devreme de la ore pentru a petrece mai mult timp cu el. Moartea acesteia a fost fulgerătoare, iar nimeni nu a mai putut face nimic pentru a o salva.

În Botoșani, o tânără mămică a murit la doar 29 de ani. Sfârșitul tragic s-a petrecut chiar în timp ce își aștepta fiul minor să iasă de la grădiniță. Întâmplarea este una tragică, iar ultima sa cerere a fost ca ea și cel mic să petreacă mai mult timp împreună. Viața i s-a scurs în fața unității de învățământ preșcolar.

Moarte fulgerătoare

Liviei i s-ar fi făcut rău dintr-o dată și s-a așezat pe o bancă pentru a se liniști. Starea de rău a fost atât de gravă, încât aceasta a leșinat. Speriați, oamenii care treceau pe stradă au apelat imediat autoritățile, care s-au deplasat la fața locului. Totul s-a întâmplat extrem de rapid iar, atunci când au ajuns medicii, aceasta intrase în stop cardio-respirator. Totuși, se pare că aceste decese neașteptate s-au mai petrecut în familia tinerei, iar sora ei a pățit același lucru. Medicii au declarat că o boală cardiacă moștenită din familie ar fi cauza morții celor două femei. Totuși, Livia nu a avut probleme sau condiții medicale, iar poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Intervenția cadrelor medicale a fost în zadar:

Pacienta prezenta semne de activitate cardiacă, dar din păcate funcția respiratorie era inexistentă. S-au efectuat în continuu manevre de resuscitare și pe traseu și la UPU, a declarat medicul Daniela Amarande, din cadrul SJA Botoșani.

La investigațiile de specialitate s-a descoperit lichid în zona pericardului. Posibil să fi suferit un infarct sau disecție de aortă. Era cianotică în zona superioară a corpului. Din păcate nu a avut nicio șansă, a mai spus un medic din cadrul UPU-SMURD.

SURSA: Livia Anton/Facebook
SURSA: Livia Anton/Facebook

Citește și:

De ce ne dorim o transformare radicală după o pierdere? Psihologia din spatele „makeover”-ului în perioada de doliu

Un bărbat dispărut de 2 luni a fost găsit mort. Cine este autorul crimei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ”Ce penal!”
Știri
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ”Ce penal!”
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Știri
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ...
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ”Ce penal!”
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia
Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia
Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri
Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”
Vezi toate știrile