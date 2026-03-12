Acasă » Filme » Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri

Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri

De: Irina Maria Daniela 12/03/2026 | 12:38
Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri
Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Sursa foto: colaj Cancan.ro

Pe data de 15 martie, Los Angeles va găzdui cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar 2026, începând cu ora 19:00, ora Americii. În România, cinefilii pot urmări transmisiunea în noaptea de 15 spre 16 martie, adică duminică spre luni, începând cu ora 01:00, ora noastră. Evenimentul va fi transmis live video de platforma care deține drepturile de difuzare.

După ce v-am prezentat aici cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film” la Premiile Oscar 2026, acum vorbim despre favoriții la categoria „Cel mai bun actor”.

Premiile Oscar 2026: nominalizații la „Cel mai bun actor”

În cadrul ediției din acest an, pentru râvnitul trofeu auriu se întrec cinci actori care au reușit să cucerească inimile cinefililor în ultimul an. Este vorba despre:

  • Timothée Chalamet, pentru rolul din „Marty Supreme” – cotă 2.50
  • Leonardo DiCaprio, pentru rolul din „One Battle After Another” – cotă 15.00
  • Ethan Hawke, pentru rolul din „Blue Moon” – cotă 30.00
  • Michael B. Jordan, pentru rolul din „Sinners” – cotă 1.65
  • Wagner Moura, pentru rolul din „The Secret Agent” – cotă 18.00

Cotele la pariuri pentru „Cel mai bun actor” în 2026

Dar, după cum prea bine știm, doar unul poate câștiga! Favoritul serii la Premiile Oscar 2026, potrivit caselor de pariuri din România și a experților din America, este Michael B. Jordan, pentru rolul dublu din „Sinners” 2025. Acesta are o cotă la pariuri de 1.65, potrivit Superbet.

Actorul este urmat îndeaproape de Timothée Chalamet pentru rolul din „Marty Supreme”, cu o cotă de 2.50. Din păcate pentru el, presa internațională notează că șansele lui la statueta aurie au scăzut în urma unor declarații pe care unii americani nu le-au apreciat.

În cadrul unui interviu de promovare, actorul a spus că „nimănui nu îi mai pasă de operă și de balet”. Cum era de așteptat, angajații acestor ramuri ale artei s-au arătat profund indignați, în ciuda faptului că afirmația lui Timothée Chalamet scoate în evidență un adevăr. Specialiștii susțin că această declarație îi afectează șansele la Premiile Oscar 2026.

Cotele la pariuri pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”

În cadrul ediției din acest an, la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” au fost nominalizați:

  • Benicio Del Toro, „One Battle After Another” – cotă 13.00
  • Jacob Elordi, „Frankenstein” – cotă 25.00
  • Delroy Lindo, „Sinners” – cotă 10.00
  • Sean Penn, „One Battle After Another” – cotă 1.22
  • Stellan Skarsgård, „Sentimental Value” – cotă 6.00

Favoritul serii la marele premiu de la Oscaruri în 2026, potrivit caselor de pariuri din România, este Sean Penn pentru rolul din filmul „One Battle After Another”, cu o cotă de 1.22.

CITEȘTE ȘI:

Premiile Oscar 2026: Lista completă a cotelor la casele de pariuri din România

Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Filme
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Filme
Cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film”. Cotele la pariuri arată un favorit clar
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de crimă
Adevarul
Moartea lui Diego Maradona: începe un nou proces, cu șapte persoane acuzate de...
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Parteneri
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
Click.ro
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este...
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Digi 24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Digi24
Cum au fost pedepsite șapte călugăriţe rebele, care nu mai recunosc autoritatea Vaticanului
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
go4it.ro
Fiica dictatorului Kim Jong Un, într-o ipostază periculoasă la 13 ani. Ce tată permite asta?
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Go4Games
Noul film Mario sosește în cinema la începutul lunii aprilie
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată România
Gandul.ro
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru toată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Cotele la pariuri pentru Oscar 2026. Actrița care conduce cursa pentru marele trofeu
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ...
Ioana Grama, luată în vizor după o reclamă ”fake”. Internauții s-au prins imediat de schemă: ”Ce penal!”
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Primele imagini cu Volodimir Zelenski în România. Cum a apărut președintele ucrainean
Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia
Jefuită de o cântăreață, Oana Radu a mai trăit o surpriză neplăcută. Ce i-a mai furat femeia
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”
Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au încercat să facă un copil: ”N-a fost să fie”
Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit ...
Livia a murit în timp ce își aștepta copilul să iasă de la grădiniță. Cauza morții, potrivit medicilor
Vezi toate știrile