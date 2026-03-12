Favoritul la Premiile Oscar 2026 pentru „Cel mai bun actor”. Cum arată cotele la pariuri

Pe data de 15 martie, Los Angeles va găzdui cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar 2026, începând cu ora 19:00, ora Americii. În România, cinefilii pot urmări transmisiunea în noaptea de 15 spre 16 martie, adică duminică spre luni, începând cu ora 01:00, ora noastră. Evenimentul va fi transmis live video de platforma care deține drepturile de difuzare.

După ce v-am prezentat aici cine poate lua Oscarul pentru „Cel mai bun film” la Premiile Oscar 2026, acum vorbim despre favoriții la categoria „Cel mai bun actor”.

Premiile Oscar 2026: nominalizații la „Cel mai bun actor”

În cadrul ediției din acest an, pentru râvnitul trofeu auriu se întrec cinci actori care au reușit să cucerească inimile cinefililor în ultimul an. Este vorba despre:

Timothée Chalamet, pentru rolul din „Marty Supreme” – cotă 2.50

Leonardo DiCaprio, pentru rolul din „One Battle After Another” – cotă 15.00

Ethan Hawke, pentru rolul din „Blue Moon” – cotă 30.00

Michael B. Jordan, pentru rolul din „Sinners” – cotă 1.65

Wagner Moura, pentru rolul din „The Secret Agent” – cotă 18.00

Cotele la pariuri pentru „Cel mai bun actor” în 2026

Dar, după cum prea bine știm, doar unul poate câștiga! Favoritul serii la Premiile Oscar 2026, potrivit caselor de pariuri din România și a experților din America, este Michael B. Jordan, pentru rolul dublu din „Sinners” 2025. Acesta are o cotă la pariuri de 1.65, potrivit Superbet.

Actorul este urmat îndeaproape de Timothée Chalamet pentru rolul din „Marty Supreme”, cu o cotă de 2.50. Din păcate pentru el, presa internațională notează că șansele lui la statueta aurie au scăzut în urma unor declarații pe care unii americani nu le-au apreciat.

În cadrul unui interviu de promovare, actorul a spus că „nimănui nu îi mai pasă de operă și de balet”. Cum era de așteptat, angajații acestor ramuri ale artei s-au arătat profund indignați, în ciuda faptului că afirmația lui Timothée Chalamet scoate în evidență un adevăr. Specialiștii susțin că această declarație îi afectează șansele la Premiile Oscar 2026.

Cotele la pariuri pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”

În cadrul ediției din acest an, la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” au fost nominalizați:

Benicio Del Toro, „One Battle After Another” – cotă 13.00

Jacob Elordi, „Frankenstein” – cotă 25.00

Delroy Lindo, „Sinners” – cotă 10.00

Sean Penn, „One Battle After Another” – cotă 1.22

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value” – cotă 6.00

Favoritul serii la marele premiu de la Oscaruri în 2026, potrivit caselor de pariuri din România, este Sean Penn pentru rolul din filmul „One Battle After Another”, cu o cotă de 1.22.

