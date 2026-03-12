Premiile Oscar 2026: Lista completă a cotelor la casele de pariuri din România

Gala decernării Premiilor Oscar 2026 va avea loc duminică spre luni, adică 15 spre 16 martie, începând cu ora 01:00, ora României. Ediția din acest an poate fi urmărită online, pe platformele care dețin drepturile de difuzare. Așa cum era de așteptat, casele de pariuri s-au pregătit deja pentru eveniment, afișând cotele filmelor și actorilor nominalizați.

Premiile Oscar 2026: cotele la casele de pariuri

Pentru cinefilii din România, casele de pariuri Superbet au afișat, ca în fiecare an, cotele la pariuri pentru fiecare nominalizare, la toate categoriile de la Premiile Oscar 2026.

În continuare, vă prezentăm care sunt marii favoriți și cotele de la casele de pariuri, pentru cei care se simt norocoși!

Filmul favorit la casele de pariuri

Așa cum era de așteptat, lungmetrajul favorit la casele de pariuri din România este „One Battle After Another”, cu o cotă de 1.20. Acest film are cele mai mari șanse de a pleca acasă cu trofeul pentru „Cel mai bun film” la Premiile Oscar 2026, după cum arată și casele de pariuri din America. În plus, această peliculă a mai câștigat alte distincții la Premiile BAFTA 2026 și Globurile de Aur 2026.

Pe urmele sale se află „Sinners”, cu o cotă de 4.50.

Cel mai bun film de la Premiile Oscar 2026

Bugonia – cotă 100.00

F1 – cotă 200.00

Frankenstein – cotă 100.00

Hamnet – cotă 20.00

Marty Supreme – cotă 40.00

The Secret Agent – cotă 200.00

Sentimental Value – cotă 65.00

Train Dreams – cotă 100.00

Regizorul favorit la casele de pariuri

Cel mai bun director de film favorit la trofeul Oscar 2026 este Paul Thomas Anderson, care și-a pus amprenta pe filmul „One Battle After Another”. Casele de pariuri din România i-au stabilit o cotă de 1.03.

Cel mai bun regizor de la Premiile Oscar 2026

Chloé Zhao – „Hamnet” – cotă 15.00 Josh Safdie – „Marty Supreme” – cotă 35.00 Joachim Trier – „Sentimental Value” – cotă 40.00 Ryan Coogler – „Sinners” – cotă 11.00

Actorul favorit la casele de pariuri din România

Actorul cu cea mai bună cotă la casele de pariuri din România este Michael B. Jordan, nominalizat la Premiile Oscar 2026 pentru rolul dublu din filmul horror „Sinners” – cotă 1.65. Tot el este și favorit la casele de pariuri din America

Cel mai bun actor principal de la Premiile Oscar 2026

Timothée Chalamet – „Marty Supreme” – cotă 2.50 Leonardo DiCaprio – „One Battle After Another” – cotă 15.00 Ethan Hawke – „Blue Moon” – cotă 30.00 Wagner Moura – „The Secret Agent” – cotă 18.00

Actorița favorită la casele de pariuri din România

Marea favorită a serii, conform presei internaționale și a caselor de pariuri din România, este Jessie Buckley pentru rolul ei din filmul „Hamnet”. Aceasta are o cotă de 1.02.

Cea mai bună actriţă principală la Oscarurile din 2026

Rose Byrne – „If I Had Legs I’d Kick You” – cotă 20.00 Kate Hudson – „Song Sung Blue” – cotă 25.00 Renate Reinsve – „Sentimental Value” – cotă 25.00 Emma Stone – „Bugonia” – cotă 25.00

Ce alte cote mai au categoriile de la Premiile Oscar 2026

Cel mai bun actor secundar

Benicio del Toro – „One Battle After Another” – cotă 13.00

Jacob Elordi – „Frankenstein” – cotă 25.00

Delroy Lindo – „Sinners” – cotă 10.00

Sean Penn – „One Battle After Another” – cotă 1.22

Stellan Skarsgård – „Sentimental Value” – cotă 6.00

Cea mai bună actriţă secundară

Elle Fanning – „Sentimental Value” – cotă 100.00

Inga Ibsdotter Lilleaas – „Sentimental Value” – cotă 40.00

Amy Madigan – „Weapons” – cotă 2.00

Wunmi Mosaku – „Sinners” – cotă 2.75

Teyana Taylor – „One Battle After Another” – cotă 3.00

Cel mai bun scenariu original

Blue Moon – Robert Kaplow – cotă 40.00

It Was Just an Accident – Jafar Panahi – cotă 17.00

Marty Supreme – Ronald Bronstein Josh Safdie – cotă 9.00

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier – cotă 20.00

Sinners – Ryan Coogler – cotă 1.05

Cel mai bun scurtmetraj animat

Butterfly – Florence Miailhe, Ron Dyens – cotă 2.00

Forevergreen – Nathan Engelhardt, Jeremy Spears – cotă 11.00

The Girl Who Cried Pearls – Chris Lavis, Maciek Szczerbowski – cotă 2.25

Retirement Plan – John Kelly, Andrew Freedman – cotă 6.00

The Three Sisters – Konstantin Bronzit – cotă 20.00

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

All the Empty Rooms – cotă 1.50

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud – cotă 3.75

Children No More: Were and Are Gone – cotă 25.00

The Devil Is Busy – cotă 8.00

Perfectly a Strangeness – cotă 8.00

Cel mai bun scurtmetraj

Butcher’s Stain – Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi – cotă 13.00

A Friend of Dorothy – Lee Knight, James Dean – cotă 4.30

Jane Austen’s Period Drama – Julia Aks, Steve Pinder – cotă 15.00

The Singers – Sam A. Davis, Jack Piatt – cotă 2.25

Two People Exchanging Saliva – Alexandre Singh, Natalie Musteata – cotă 2.30

Cel mai bun sunet

F1 – cotă 1.12

Frankenstein – cotă 40.00

One Battle After Another – cotă 20.00

Sinners – cotă 8.00

Sirāt – cotă 12.00

Cel mai bun montaj

F1 – Stephen Mirrione – cotă 3.75

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie – cotă 25.00

One Battle After Another – Andy Jurgensen – cotă 1.22

Sentimental Value – Olivier Bugge Coutté – cotă 100.00

Sinners – Michael P. Shawver – cotă 11.00

Cel mai bun machiaj şi hairstyling

Frankenstein – Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – cotă 1.04

Kokuho – Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu – cotă 35.00

Sinners – Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – cotă 9.00

The Smashing Machine – Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein – cotă 17.00

The Ugly Stepsister – Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg – cotă 30.00

Cele mai bune costume

Avatar: Fire and Ash – Deborah L. Scott – cotă 30.00

Frankenstein – Kate Hawley – cotă 1.03

Hamnet – Malgosia Turzanska – cotă 15.00

Marty Supreme – Miyako Bellizzi – cotă 23.00

Sinners – Ruth E. Carter – cotă 12.00

Cel mai bun design de producție

Frankenstein – cotă 1.08

Sinners – cotă 8.00

One Battle After Another – cotă 15.00

Hamnet – cotă 20.00

Marty Supreme – cotă 25.00

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: Fire and Ash – cotă 1.03

F1 – cotă 15.00

Sinners – cotă 15.00

The Lost Bus – cotă 25.00

Jurassic World: Rebirth – cotă 35.00

Cea mai bună melodie originală

Golden (KPop Demon Hunters) – cotă 1.12

I Lied to You (Sinners) – cotă 5.50

Train Dreams (Train Dreams) – cotă 25.00

Dear Me (Relentless) – cotă 30.00

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!) – cotă 40.00

Cea mai bună coloană sonoră

Sinners – cotă 1.03

One Battle After Another – cotă 13.00

Frankenstein – cotă 17.00

Hamnet – cotă 17.00

Bugonia – cotă 25.00

Cea mai bună imagine

One Battle After Another – cotă 1.35

Sinners – cotă 3.75

Train Dreams – cotă 8.00

Frankenstein – cotă 18.00

Marty Supreme – cotă 60.00

Cel mai bun film documentar

The Perfect Neighbor – cotă 1.35

Mr Nobody Against Putin – cotă 4.00

Come See Me in the Good Light – cotă 8.00

The Alabama Solution – cotă 20.00

Cutting Through Rocks – cotă 25.00

Cel mai bun film străin

Sentimental Value – cotă 1.33

The Secret Agent – cotă 3.00

It Was Just an Accident – cotă 15.00

The Voice of Hind Rajab – cotă 30.00

Sirat – cotă 50.00

Cel mai bun scenariu adaptat

One Battle After Another – cotă 1.03

Hamnet – cotă 12.00

Train Dreams – cotă 17.00

Bugonia – cotă 25.00

Frankenstein – cotă 25.00

Cel mai bun Film de animație

KPop Demon Hunters – cotă 1.05

Zootopia 2 – cotă 10.00

Little Amelie or the Character of Rain – cotă 13.00

Arco – cotă 35.00

Elio – cotă 35.00

Cea mai bună distribuție

Sinners – cotă 1.22

One Battle After Another – cotă 6.00

Marty Supreme – cotă 10.00

The Secret Agent – cotă 20.00

Hammet – cotă 30.00

