Durere mare după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete: ”Primăvara asta începe fără tine”

De: Denisa Crăciun 12/03/2026 | 11:49
Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață în această dimineață. El a lăsat în urmă o carieră extraordinară și semnificativă, dar și o mare durere în sufletul celor care l-au cunoscut. Acesta a fost unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți basiști din România.

Basistul trupei Holograf a încetat din viață la 70 de ani. El a pus bazele unei trupe, iar atunci când a intrat în proiectul Holograf a contribuit enorm de mult în conturarea stilului lor și a avut un rol important în muzica rock și nu numai.

În urma anunțului făcut în această dimineață, cu privire la decesul său, a apărut un val de reacții. Prieteni, cunoștințe sau simpli fani și-au exprimat regretul și durerea pierderii artistului.

Iulian Mugurel Vrabete / Sursa foto: Facebook

Reacții după moartea lui Iulian Mugurel Vrabete

Mugurel Vrabete a murit la 70 de ani. El a fost alături de trupa Holograf încă de când s-a înființat, în 1987 și până în ultima lui zi. El nu a fost doar basist, a fost și chitarist, compozitor și textier, iar vasta lui experiență în lumea muzicii l-a făcut să contribuie în mod direct la piese celebre ale trupei din care a făcut parte. Ba mai mult, de-a lungul carierei sale, a colaborat și cu alți artiști consacrați din țara noastră.

După ce vestea transmisă de Relu Bitulescu că Iulian Mugurel Vrabete a murit, pe rețelele de socializare au curs mii de reacții. Cei care i-au fost prieteni, cunoștințe sau simplii fani, și-au exprimat durerea. Mulți dintre ei au spus că sunt în stare de șoc și nu le vină să creadă că a avut loc acest tragic eveniment. Alții și-au amintit de cele mai frumoase momente cu el și l-au descris așa cum l-au cunoscut: un om bun, cultivat, blând, dar un prieten drag.

Incredibil…Drum lin, Mugurel Vrabete…primăvara începe fără tine…Mulțumim pentru rock…, a spus Robert Tache;

Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în inimile noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!, a spus Nicu Alifantis;

Vestea a căzut ca un trăsnet…Încă sunt în stare de șoc și mintea mea refuză să accepte realitatea. (Mugurel) Iulian Vrabete a plecat într-o altă dimensiune. Drum lin spre lumină om minunat. Condoleanțe familiei, a mai transmis Tibi Dutzu.

